Soluzione ad un passo: saluta l’Inter a settembre

Beppe Marotta è vicino alla tanto attesa svolta di mercato: l’addio all’Inter può arrivare addirittura a settembre

Il mercato dell’Inter vivrà ore importanti in questo caldissimo fine agosto. Proprio la dirigenza nerazzurra negli ultimi giorni sembra poter ricevere buone notizie per quel che riguarda un’operazione in uscita ventilata già da parecchio tempo. È pronto finalmente a cambiare aria e a lasciare i campioni d’Italia in carica: il mese giusto può però essere quello di settembre.

Un 2-2 difficile da mandare giù, per quanto visto in campo, quello contro il Genoa. A fine gara Simone Inzaghi non ha potuto fare altro che esaltare il lavoro dei suoi, che hanno visto sfumare la vittoria soltanto per due errori individuali: da squadra, però, l’Inter ha mostrato il solito spessore che con grande merito ha portato nella Milano nerazzurra la seconda stella. Prima Sommer (che si è comunque rifatto con un rigore parato) poi Bisseck, hanno loro malgrado avuto un peso importante sul sabato da dimentcare per i tifosi nerazzurri.

A questo punto, quindi, il chiodo fisso da Viale della Liberazione e non solo rimane il calciomercato. Qualcosa potrebbe accadere, con le ultime che portano ad un possibile colpo last minute in difesa. Lo ha chiesto a gran voce Simone Inzaghi ed un centrale, effettivamente, varcherà i cancelli della Pinetina. Il sempre più probabile addio di Acerbi e de Vrij a scadenza contrattuale il 30 giugno 2025 spinge Marotta ad anticipare i tempi.

Trovata la soluzione: lascia l’Inter a settembre

Attenzione, però. Perché la novità più suggestiva – e decisamente accolta meglio nell’ambiente nerazzurro – potrebbe riguardare una cessione che pareva ormai sfumata in via definitiva. Ed invece l’Inter può davvero veder partire una pedina che non rientra più nei piani di Simone Inzaghi. Una cessione oltre il tempo massimo che, comunque, sfoltirà la rosa dei nerazzurri.

Joaquin Correa è da settimane un ‘peso’ per la dirigenza campione d’Italia che sta facendo di tutto per giungere a una soluzione che accontenti il calciatore e lo porti via da Milano. L’argentino dopo un anno difficile in prestito al Marsiglia, senza né gol né assist, ha fatto rientro in attesa di novità rivelanti per il suo futuro che ad oggi non sono ancora arrivate. Il giocatore guadagna ben 3,5 milioni all’anno ed il contratto con l’Inter scadrà ufficialmente il 30 giugno 2025. L’addio tra le parti, però, sembrerebbe poter andar in scena già tra qualche settimana.

Non ad agosto ma nel mese di settembre, con una soluzione che farebbe felice in primis il club di Oaktree. Il calciomercato in Arabia Saudita chiuderà ufficialmente i battenti l’8 ottobre 2024 e così il tempo di ‘piazzare’ Correa in Saudi Pro League c’è tutto. Lo stesso argentino, arrivato a questo punto per evitare di finire fuori rosa, difficilmente direbbe di no. È solo questione di tempo, quindi: l’Inter e Correa sono pronti a salutarsi una volta per tutte.