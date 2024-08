Annuncio di mercato pesantissimo: “Andrà via dall’Inter”

È probabile che presto andrà via dall’Inter: l’annuncio giunge da un referente che dovrebbe parlare con cognizione di causa

Un ex campione nerazzurro ha recentemente svelato quali potrebbero essere i piani a breve termine di un suo connazionale attualmente tesserato dall’Inter. Il futuro del giocatore in questione è da tempo incerto, nonostante il fatto che, nelle ultime settimane, siano arrivate numerose rassicurazioni a proposito della sua permanenza. Non ha più voglia di giocare con l’Inter? O forse vuole solo misurarsi con un campionato diverso? Chi lo sa…

Da tempo, l’impressione è che il ragazzo stia cercando di trasferirsi, magari ritenendo di potersi accasare in un club che gioca un calcio più adatto alle proprie caratteristiche. A Milano, comunque, si era parlato e si continua a parlare di un imminente rinnovo. Ma la stagione è già cominciata e il giocatore è ancora in bilico, con il contratto in scadenza a giugno 2025.

Parliamo ovviamente di Denzel Dumfries. Nei giorni scorsi Ausilio dovrebbe essere volato a Londra per incontrare i suoi agenti. Ma mancano ancora resoconti sull’andamento del possibile colloquio. Il progetto dell’Inter è noto a tutti: la dirigenza vuole arrivare quanto prima a un prolungamento, per non perderlo a zero. Anche perché il rendimento dell’olandese, in questi anni in nerazzurro, è sempre stato disturbato dalle chiacchiere di mercato. Arrivato a Milano nel 2021, alla fine della prima stagione sembrava con le valigie in mano per andarsene in Premier. Lo stesso a gennaio dell’anno seguente e nell’estate del 2023.

Rivelazione di Sneijder: “Probabilmente se ne andrà via dall’Inter”

Wesley Sneijder, eroe del Triplete, ha parlato dell’Arabia Saudita della sua ex squadra con Goal.com. Ragionando sulla nuova stagione dei nerazzurri, l’ex fantasista dell’Inter di Mourinho ha dichiarato che, a suo giudizio, anche quest’anno la squadra di Inzaghi disputerà una grande stagione. “Per quanto concerne la Champions League, la scorsa stagione speravo che sarebbe andata bene: avevo degli strani presentimenti…”

“Ma quest’anno sarà più difficile: se guardate le altre squadre, sono tutte migliorate molto“, ha proseguito l’olandese. Di conseguenza, Sneijeder ha detto che sarebbe già contento se l’Inter raggiungesse le semifinali.

Intervistato poi da Calciomercato.com, Sneijder ha voluto commentare le prestazioni dei due connazionali che militano in nerazzurro: “Dumfries e De Vrij con gli Orange hanno fatto entrambi benissimo. Di Dumfries si diceva che dovesse essere ceduto, però è ancora a Milano… Sì, non è il titolare assoluto, ma credo che sia un ottimo terzino per Inzaghi. Per certi giocatori è complicato non giocare. Ci sono caratteri che iniziano a lamentarsi e vogliono andarsene. De Vrij ha giocato agli Europei e non sono sicuro che si aspettasse di essere un giocatore da prima squadra in Nazionale. Ma ha fatto benissimo in Germania e sicuramente rimarrà all’Inter ancora un paio d’anni“.

Rinnovo e cessione a giugno?

Su Dumfries, invece, c’è più incertezza. Secondo Sneijder il laterale destro potrebbe essere pronto a spiccare il volo. “Probabilmente quest’anno o l’anno prossimo se ne andrà via“, ha detto Wes. L’ex nerazzurro sta dicendo forse che Dumfries non rinnoverà e si svincolerà a zero? No, non ha detto questo: ha dichiarato che, dal suo punto di vista, è probabile che il ventottenne di origine arubana voglia comunque andar via.

Il rinnovo serve all’Inter per tutelarsi e per non perderlo a zero o venderlo subito a un prezzo troppo basso. Magari, se c’è stato già accordo fra Ausilio e i procuratori di Dumfries, si è ragionato anche di questo, cioè della possibilità di arrivare a una cessione dopo il rinnovo. Quindi a gennaio o a giugno 2025.

Sneijder non ha mai dichiarato che probabilmente Dumfries non rinnoverà. Ha solo lasciato intendere quelli che potrebbero essere i progetti futuri, ma non remoti, del laterale destro. Dumfries vuole la Premier: è noto a tutti da parecchio tempo.