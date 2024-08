Cessione in saldo, l’Inter disposta al maxi sconto

L’ultima possibilità per dire addio entro fine agosto: Marotta è disposto allo sconto pur di liberarsi di uno dei big di Inzaghi

Ora come ora il calciomercato nerazzurro, ad una settimana dalla chiusura della sessione estiva, si concentrerà in primis sulle uscite. La possibilità che alcune pedine possano dire addio alla maglia nerazzurra ed eventualmente fare spazio ai nuovi arrivi che i tifosi attendono con ansia, in due reparti in particolare.

In difesa qualcosa cambierà necessariamente, visto che il talentuoso Palacios è più vicino del previsto alla firma con i campioni d’Italia. Il sempre più probabile addio di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi nell’estate 2025 – entrambi sono in scadenza e difficilmente rinnoveranno – spinge Marotta a guardarsi intorno alla ricerca di 1-2 pedine di valore.

Tra presente e futuro, però, all’Inter si osservano gli sviluppi per quel che riguarda pure l’attacco. Federico Chiesa è il sogno non troppo celato della dirigenza di Viale della Liberazione. Il figlio d’arte è in scadenza con la Juventus – con cui i discorsi per il rinnovo sono saltati ufficialmente – il 30 giugno 2025 e potrebbe quindi rappresentare una possibilità ghiotta per l’attacco dei campioni d’Italia da qui a una manciata di giorni.

La dirigenza bianconera, in tal senso, non potrà pretendere troppo per il cartellino del classe ’97 per il quale si vocifera di una potenziale proposta da 10 milioni di euro nelle ultime ore di agosto. Ad ogni modo, parallelamente, i nerazzurri sono disposti in qualsiasi maniera a liberarsi di un big che – evidentemente – non rientra più nei piani di Simone Inzaghi. Il suo destino potrebbe essere intrecciato proprio con quello di Chiesa.

Addio Inter, ci siamo: Marotta le prova tutte

È arrivato a Milano solo un anno fa, un ritorno per lui. Poco più di 8 milioni di euro investiti per il cartellino di Marko Arnautovic che dopo dodici mesi di Inter potrebbe già avere le valigie in mano. D’altronde il classe ’89 nella sua stagione nerazzurra ha deluso più che altro le aspettative riposte in lui dopo diversi anni positivi a Bologna.

In questo momento Arnautovic è senza dubbio la quarta scelta di Inzaghi che spera di ritrovarsi in rosa un calciatore dalle caratteristiche diverse, per completare il reparto avanzato. Magari proprio Chiesa. Nel corso degli ultimi mesi per l’austriaco sono arrivate proposte soprattutto da Turchia e Arabia Saudita, prontamente rispedite ai mittenti. A questo punto, però, pur di risparmiare l’ultimo anno di contratto (Arnautovic è in scadenza il 30 giugno 2025) Marotta sarebbe pronto ad una mossa disperata.

La dirigenza di Viale della Liberazione proverà ad abbassare le pretese per le richieste sul cartellino della punta nerazzurra, per facilitare la partenza nelle prossime ore. Il nodo rimane sempre lo stesso: l’ingaggio. Perché Arnautovic guadagna ben 3,5 milioni netti a stagione, una cifra che al lordo si fa ancora più ingombrante. Ecco perché Marotta, pur di risparmiare sullo stipendio del centravanti potrebbe effettivamente chiedere meno per il cartellino di Arnautovic.