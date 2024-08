Clamoroso dalla Spagna: “Offerta astronomica dell’Inter per Chiesa”

Dalla Spagna rimbalza con ancora più forza l’interesse dell’Inter per Federico Chiesa: il futuro dell’attaccante della Juve resta in bilico

La telenovela dell’estate, o almeno una delle principali, è pronta a entrare nel vivo. Sì, perché mancano sempre meno giorni alla fine della sessione estiva e ancora Federico Chiesa è alla Juve, anche se da separato in casa. La visione di Thiago Motta e del club bianconero è chiara e non prevede la permanenza dell’esterno d’attacco della Nazionale, forse anche un po’ a sorpresa.

Che debba lasciare Torino, anche in virtù di un contratto in scadenza a giugno 2025, pare piuttosto chiaro, ma ancora non è arrivata un’offerta congrua che abbia fatto breccia nel calciatore e anche nella Vecchia Signora. Gli accostamenti non sono mancati, in Italia e all’estero. Prima si è parlato di Roma, poi del Napoli, ora di Inter e Milan, con i nerazzurri che vengono spesso tirati in ballo per il destino dell’esterno offensivo.

Non bisogna dimenticare, però, le intenzioni del Barcellona, che vuole acquistare un calciatore in quella zona di campo e non è riuscito ad arrivare a Nico Williams. Chiesa piace, ma dalla Spagna non sembrano così ottimisti che la trattativa con i blaugrana possa andare a buon fine, anzi rilanciano ancora una volta l’interesse dell’Inter.

Dalla Spagna sono sicuri: l’Inter avrebbe proposto un ingaggio molto alto a Chiesa

Il noto quotidiano ‘Sport’ ha fatto il punto sul futuro di Chiesa e ha delineato uno scenario piuttosto sorprendente per l’attaccante. Innanzitutto, il Barcellona è sul calciatore – questo è confermato -, ma prima i blaugrana devono vendere, e devono farlo entro la prossima settimana, per arrivare a chiudere l’esterno offensivo.

Dalla Spagna sottolineano anche che sono arrivate offerte da Manchester United, Chelsea e Inter per il calciatore, e addirittura è filtrata dai nerazzurri la possibilità di pagare uno stipendio astronomico pur di avere l’ex Fiorentina in squadra. La Juve cercherà comunque in tutti i modi di cedere il suo tesserato all’estero e non a una diretta concorrente.

In realtà, ci sembra abbastanza ottimistica come ricostruzione. Secondo quanto ci risulta, al momento l’Inter è piuttosto ferma e in attesa per il futuro di Chiesa. Al momento, non sono previste offerte al club bianconero, ma al massimo i nerazzurri potrebbero pensarci a parametro zero nel 2025. Uno sguardo andrà a come si concluderà il mercato, poi si studieranno eventualmente le prossime mosse.