Inter, affare chiuso: sta arrivando lo svincolato

Anche l’ex terzino del Barcellona ha trovato squadra, prossima la firma con il neo-promosso Como in Serie A. Sfuma quindi la pista nerazzurra, a cui era stato accostato settimane addietro

A quasi una settimana dallo scoccare della mezzanotte di venerdì 30 agosto, momento in cui verranno chiusi in via ufficiale i battenti della sessione estiva di calciomercato, l’Inter sarebbe pronta a piazzare il tanto atteso colpo in difesa di cui è stato alla ricerca nelle ultime settimane.

Trattasi del giovane centrale mancino Tomas Palacios, evidenziato come valida alternativa al ruolo di Alessandro Bastoni come braccetto sinistro della linea difensiva a tre, a mezzo di un’operazione in stile Yann Bisseck. La dirigenza nerazzurra è arrivata a discutere dei dettagli con le controparti argentine di Talleres ed Independiente Rivadavia e la fumata bianca sarebbe attesa nelle prossime ore, al netto di qualsiasi tipo di capovolgimento improvviso.

Così facendo il tecnico Simone Inzaghi potrà dire di non aver bisogno di ulteriori innesti, almeno per quel che riguarda buona parte del suo organico, con il solo pallino dell’attaccante ancora pendente verso cui tuttavia non è affatto scontato che l’Inter abbia intenzione di muoversi in questa sessione. Di conseguenza, tutti gli altri profili sondati dalla dirigenza come potenziali rinforzi per la difesa verranno automaticamente scartati. Ed è un bene, visto che alcune di queste opzioni hanno nel frattempo trovato squadra.

Sergi Roberto atteso per la firma col Como, l’Inter non è mai stata una pista concreta

Non ultimo anche un calciatore che era stato accostato al club nerazzurro per la sua grandissima esperienza internazionale, ovvero il duttile spagnolo Sergi Roberto. Quest’ultimo ha terminato la propria avventura con la maglia del Barcellona nella passata stagione e da qualche mese si è reso disponibile a nuovi accordi, delegando la sua entourage a trovare la destinazione più congrua.

Milano era un’opzione valida se solo Oaktree avesse aperto alla possibilità di inserire in organico un over-30 come lui, ma questo non è mai accaduto. Sergi Roberto è rimasto un profilo di fondo, nulla di veramente concreto. Ora però il suo destino sarebbe legato alla formazione del Como del connazionale Cesc Fabregas, ghiotta di vecchie glorie per svolgere un campionato di sostanza. Il calciatore è atteso nella cittadina lombarda ove svolgerà le visite mediche di rito prima della firma sul nuovo contratto. Nel frattempo, l’ex fuoriclasse dell’Arsenal attende con ansia almeno altri due rinforzi di cui non ultimo il giovanissimo Paz dal Real Madrid.