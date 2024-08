Operazione chiusa: visite mediche già svolte, addio all’Inter

L’Inter sta perfezionando l’acquisto di Palacios, il vice Bastoni, ma in parallelo lavora senza sosta per sfoltire l’organico. Le ultime

L’Inter è vicinissima alla chiusura dell’affare Palacios, il quarto in entrata di questo calciomercato estivo e probabilmente anche l’ultimo a meno di colpi di scena clamorosi. Il 21enne difensore argentino dovrebbe trasferirsi alla corte di Inzaghi per circa 11 milioni di euro bonus inclusi (alcuni semplici e altri meno), firmando un contratto di cinque stagioni. Il suo sbarco a Milano potrebbe avvenire all’inizio della prossima settimana.

Parallelamente il club di Oaktree lavora senza sosta per sfoltire l’organico. Tra gli esuberi c’è, o meglio dire c’era anche Martin Satriano. I nerazzurri avevano chiuso col Brest per circa 6 milioni di euro, ma l’attaccante uruguaiano ha detto no al ritorno nella squadra in cui ha militato l’anno passato dando un contributo alla storica qualificazione in Champions League.

Satriano voleva trasferirsi in Spagna, ma alla fine ha accettato di riapprodare in Ligue 1. Non al sopracitato Brest e nemmeno per vestire la maglia del Marsiglia, con quest’ultimo che aveva fatto un tentativo per il prestito con diritto dopo il grave infortunio subito da Moumbagna, bensì per accasarsi al Lens. È stata una trattativa lampo, con l’ex Nacional che ha già svolto le visite mediche nella giornata di ieri.

Calciomercato Inter, Satriano al Lens ‘finanzia’ l’acquisto di Palacios

L’accordo è stato raggiunto sulla base di un prestito con obbligo ‘condizionato’, per un totale di circa 6 milioni. Per ‘La Gazzetta dello Sport’ l’Inter ha ottenuto anche il 20% sulla futura rivendita del classe 2001 che in Italia, all’Empoli, non è riuscito a esprimersi come in Francia.

Difatti la cessione di Satriano in Francia ‘finanzia’ l’operazione Palacios, che sta viaggiando spedita verso la chiusura totale. 6,5 milioni più bonus, alcuni facili e altri difficili da raggiungere che potrebbero far lievitare il prezzo finale a circa 11 milioni di euro.