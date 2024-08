Satriano ha ribadito il no al Brest: le ultime | INTERLIVE

L’attaccante uruguagio di proprietà dell’Inter ha già giocato nel Brest l’anno scorso e da gennaio a giugno del 2022

Come raccolto da Interlive.it, Martin Satriano ha ribadito il suo no al ritorno al Brest. Giorni fa il club francese ha raggiunto un accordo con l’Inter per l’acquisto del cartellino dell’uruguagio a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro. Per la fumata bianca, però, andava convinto l’attaccante già al Brest nella passata stagione, seppur con la semplice formula del prestito.

Nel calciomercato può succedere sempre di tutto, ma al momento l’operazione può considerarsi saltata. Il classe 2001 si sta allenando a Interello in attesa di una nuova sistemazione. Il rifiuto a tornare al Brest, che l’anno venturo farà la Champions, sorprende ma non troppo visto che da tempo circolava l’indiscrezione circa la volontà dell’ex Nacional di trasferirsi in Spagna, nella Liga.

Non a caso mesi fa ha lasciato il suo storico agente per un’agenzia spagnola, l’All Iron Sports, messasi già al lavoro – con l’aiuto di un intermediario italiano – per provare ad accontentare il proprio assistito, l’anno scorso autore di 6 gol e legato all’Inter da un contratto in scadenza a giugno 2027. Complessivamente ha invece realizzato 10 gol in 52 partite con la maglia del Brest, indossata pure da gennaio a giugno del 2022.