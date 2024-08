Rescissione del contratto e ‘doppio colpo’: “A un passo dall’Inter”

Il calciomercato dell’Inter non è ancora concluso, e attenzione a ciò che potrebbe succedere nelle ultime ore di trattative: doppio colpo in arrivo

L’Inter continua a lavorare al suo futuro e lo sta facendo anche nelle ultime ore. È noto come Tomas Palacios sia sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra, e probabilmente sarà la trattativa che, se dovesse andare a buon fine chiuderà il mercato della Beneamata.

Nel via vai di nomi che si sono susseguiti, ma sono rimaste solo delle idee, senza andare a buon fine, c’è anche Tanner Tessmann. Il centrocampista piaceva parecchio, è giovane di grande prospettiva e un profilo ideale per le esigenze di Oaktree. Alla fine, però, l’accordo con il calciatore non è mai arrivato e l’operazione non è andata a buon fine.

Poco male per l’Inter, che comunque era maggiormente concentrata su altri obiettivi e ha tentato di portare a termine quelle trattative. L’estate, però, per Tessmann non è stata per niente carina, visto che non è andato a buon fine neanche il passaggio alla Fiorentina ed è rimasto al Venezia, praticamente fuori rosa. Ora potrebbe sbloccarsi qualcosa per il suo futuro, come ha scritto ‘La Nuova’: “In caso dovesse rimanere in laguna, lo stesso giocatore sarà rivalutato dal club. Anche perché è considerato uno dei principali asset da parte della proprietà veneziana, intenzionati a non perdere completamente il valore del calciatore: quindi ci sarà un rinnovo di contratto triennale considerando che in scadenza 2025″.

Tessmann è un autentico colpo per il Venezia, in attesa di Carboni

La situazione di Tessmann, quindi, potrebbe essere un vero e proprio colpo per il Venezia, ma non sarà l’unico. Sì, perché un altro ex Inter è pronto a tornare in Italia, anche lui dopo un’estate per nulla carina. Stiamo parlando di Franco Carboni, terzino sinistro che era stato tesserato dal River Plate, ma già rescisso il contratto.

Come riportato da Giorgio Musso su Calciomercato.it, la trattativa tra le parti è in corso e potrebbe portare presto alla fumata bianca, con l’arrivo del ragazzo in Italia. Ricordiamo che si tratta del fratello di Valentin Carboni e ha vestito la maglia della Primavera dell’Inter, in cui ha ben figurato, prima di vivere un brusco stop nella sua carriera. Ora dovrà ripartire al più presto e farlo con il Venezia potrebbe essere la scelta giusta.