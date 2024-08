È tutto fatto: rescinde e firma col nuovo club, ciao Inter di nuovo

Ritorno e partenza immediata dopo la risoluzione del contratto. L’Inter lo cede subito in Serie A, i dettagli

In queste ore l’Inter sta continuando a lavorare all’operazione Palacios. Le ultime indiscrezioni di calciomercato danno possibile la chiusura già nella giornata di oggi, con Marotta e Ausilio non intenzionati a ritoccare l’offerta. Perlomeno la parte fissa, che è da 6,5 milioni di euro. I dirigenti nerazzurri hanno aggiunto dei bonus, alcuni facili da raggiungere e altri meno, che potrebbero far lievitare il prezzo a circa 11 milioni.

Se il tutto si chiuderà davvero entro se non prima l’imminente weekend, il 21enne difensore argentino potrebbe sbarcare a Milano per visite e firma già all’inizio della prossima settimana. Sul ragazzo ci sono diversi club, tedeschi, inglesi e persino turchi (vedi il Fenerbahce di Mourinho), ma la sua volontà è piuttosto chiara e netta: trasferirsi a Milano, all’Inter.

Parallelamente il club di Oaktree prosegue nell’opera, complicata per tutti, di sfoltimento dell’organico. Da piazzare gli ultimi esuberi in questi restanti sette giorni scarsi di mercato. Uno di questi è andato nelle scorse ore, vale a dire Martin Satriano passato al Lens in prestito oneroso (1 milione) più obbligo condizionato (legato presumibilmente alla salvezza) a 5 e una percentuale sulla futura rivendita.

C’è anche l’ufficialità: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Martín Adrián Satriano Costa al Racing Club de Lens. L’attaccante classe 2001 si trasferisce a titolo temporaneo con obbligo di riscatto”

L’attaccante uruguaiano voleva traslocare nella Liga, tanto da aver rifiutato il ritorno al Brest, però la proposta migliore era quella del Lens e il riapprodo in Ligue 1 si è materializzato. A proposito di attacco ed esuberi, Ausilio ci proverà forse fino alla fine a piazzare altrove Correa. Idem Salcedo, mentre è stata trovata subito una sistemazione a Franco Carboni.

Carboni, ritorno e partenza immediata: l’Inter lo cede al Venezia dopo l’addio al River

Grazie ai buoni uffici con il Ds Antonelli, a sua volta in ottimi rapporti con l’agente Riso, il terzino argentino sta per accasarsi al Venezia con la formula del prestito solo qualche ora dopo il clamoroso addio al River Plate.

Il classe 2003, fratello maggiore di Valentin ora al Marsiglia, ha risolto il contratto coi ‘Millonarios’ appena un mese dopo il suo arrivo con grande entusiasmo. Il motivo è semplice: era finito ai margini dopo il ritorno al River di Marcelo Gallardo al posto dell’esonerato Demichelis.

Quest’ultimo allena ora i messicani del Monterrey, tanto che in Argentina nelle scorse ore si è parlato di un possibile trasferimento di Carboni proprio in Messico, ma a meno di nuove clamorose sorprese il ventunenne di Buenos Aires quest’anno giocherà in Laguna