Affare al traguardo: l’Inter batte anche Mourinho, ecco le cifre

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, l’Inter può chiudere l’operazione già nella giornata di oggi. Tutti i dettagli

L’Inter sta per battere il quarto colpo, probabilmente l’ultimo, di questo suo calciomercato estivo. Taremi e Zielinski sono arrivati a zero, commissioni escluse, mentre per Martinez sono stati spesi circa 15 milioni di euro bonus inclusi.

A meno di clamorose sorprese, l’Inter farà poker con Tomas Palacios. Stando alle ultime indiscrezioni, il club nerazzurro è ai dettagli con Talleres e Independiente Rivadavia per il cartellino del 21enne argentino, scelto dopo un’accurata valutazione per ricoprire il ruolo di vice Bastoni.

Inzaghi avrebbe voluto un profilo di esperienza, in particolare Hermoso, ma le ben note direttive di Oaktree hanno costretto i dirigenti a virare su un calciatore molto giovane e di prospettiva futura, cioè rivendibile. Una sorta di ‘nuovo Bisseck’, e curiosità vuole che proprio l’agente del tedesco, Marcelo Simonian, abbia fatto da regista all’operazione con le due società argentine.

Palacios vuole solo e soltanto l’Inter, che sta per battere una folta concorrenza che comprende pure il Fenerbahce di un certo José Mourinho. La cifra fissa finale sarà sui 6,5 milioni di euro, più bonus alcuni facili e altri difficili da raggiungere che possono far lievitare il prezzo fino a circa 11 milioni. Nell’accordo non sarebbe stata inserita una percentuale sulla futura rivendita.

Calciomercato Inter, l’operazione Palacios si può chiudere in giornata: le ultime

Per ‘Sky Sport’ l’Inter può chiudere l’acquisto di Palacios già nella giornata di oggi. I nerazzurri hanno il totale gradimento del difensore mancino, ma chiaramente non vogliono far passare altri giorni con il rischio che possano subentrare degli ostacoli difficili poi da oltrepassare a così pochi giorni dalla chiusura di questa sessione estiva.

Palacios potrebbe sbarcare a Milano per visite mediche e firma all’inizio della prossima settimana, magari già lunedì se l’operazione andasse davvero in porto entro o, meglio ancora, prima dell’imminente weekend. L’affare per il centrale albiceleste viene in sostanza ‘finanziato’ dalla cessione di Satriano al Lens, in prestito oneroso (1 milione) con obbligo di riscatto a 5 e il 20% sulla rivendita.