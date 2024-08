Inter-Palacios, affare in chiusura: i dettagli | INTERLIVE

L’affare Palacios è sempre più vicino alla chiusura per l’Inter: le cifre e i dettagli dell’operazione che porterà il difensore in nerazzurro

Un’altra storia del calciomercato estivo che vede l’Inter come protagonista sta giungendo ai titoli di coda, ma stavolta con un lieto fine. Sì, perché Tomas Palacios, il giovanissimo difensore del Talleres, dopo aver risolto la questione della proprietà del cartellino con l’Independiente Rivadavia, è pronto a sbarcare a Milano e unirsi ai campioni d’Italia.

È lui il profilo identificato da ormai qualche giorno e su cui il club punta forte come vice Bastoni. Alto, ben strutturato fisicamente, dalla grande tecnica e argentino è il nome ideale per i progetti di Oaktree e di Simone Inzaghi, che dovrebbe averlo a disposizione già per inizio settimana prossima. Il calciatore dovrebbe arrivare a Milano nel weekend o al massimo lunedì per iniziare la sua nuova avventura.

Infatti, secondo quanto risulta a ‘InterLive.it’, le parti stanno contrattando gli ultimi dettagli, gli ostacoli finali, anche a livello burocratico prima del via libera finale. Regna grande ottimismo per la chiusura, con la concorrenza dalla Bundesliga ormai definitivamente superata e la strada tracciata verso l’Inter, come desiderava anche il calciatore. La chiusura dovrebbe arrivare per 6,5 milioni di euro più bonus, fino ad arrivare a 11 milioni potenziali. Ormai ci siamo: Palacios è un passo dal diventare un nuovo calciatore nerazzurro.