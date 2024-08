Inzaghi allo scoperto prima di Inter-Lecce: “Commesso qualche errore”

Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter poco prima la gara col Lecce valevole per la seconda giornata di Serie A

“Tornare a casa dopo quasi tre mesi è emozionante, speriamo di regalare loro un’ottima partita”. Così Inzaghi a ‘Dazn’ a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida col Lecce valevole per la seconda giornata di campionato.

L’Inter va a caccia della prima vittoria nella Serie A 2024/2025, dopo il pari amaro al debutto in casa del Genoa: “Al ‘Ferraris’ abbiamo fatto buone cose, ma abbiamo commesso qualche errore. Non c’era felicità per il pareggio, però sull’impegno dei ragazzi non posso dire nulla”.

Stasera dovrà rinunciare a Lautaro, nemmeno in panchina a causa di un affaticamento agli adduttori: “Il problema l’ha accusato giovedì, abbiamo preferito non rischiarlo“, ha spiegato Inzaghi. Al posto del capitano giocherà Mehdi Taremi: “Ha avuto un piccolo rallentamento in preparazione, ma ora sta bene. Secondo me farà un’ottima gara”.