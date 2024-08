Formazioni UFFICIALI Inter-Lecce: Taremi con Thuram, Lautaro nemmeno in panchina

Gli undici di Inzaghi e Gotti per la sfida di scena allo stadio Meazza e valevole per la seconda giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Inter e Lecce, fra circa un’ora avversari al ‘Meazza’ nell’incontro valevole per la seconda giornata di campionato.

In difesa torna Pavard, a scapito di Bisseck. Come previsto davanti debutterà dal 1° minuto in gare ufficiali Mehdi Taremi, al posto di Lautaro alle prese con un affaticamento agli adduttori e nemmeno in panchina. L’iraniano farà coppia con Thuram.

Sponda salentina, Gotti schiera i suoi col 4-2-3-1. Sull’out destro c’è Gendrey, vicino alla cessione all’Hoffenheim; Banda, Rafia e Dorgu alle spalle di Krstovic.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-LECCE

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram. All.: Inzaghi

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Banda, Rafia, Dorgu; Krstovic. All.: Gotti

ARBITRO: Di Marco di Ciampino