Inzaghi e Marotta lo sacrificano sul calciomercato: l’addio fa infuriare i tifosi

L’Inter potrebbe essersi convinta a un sacrificio importante sul calciomercato: con l’ok di Inzaghi, Marotta può cederlo, ma i tifosi non sono felici

Manca ancora qualche giorno alla fine del calciomercato e l’Inter deve fare i conti con le sue esigenze di rosa, tra addii ancora da portare a termine e qualche sorpresa che potrebbe esserci in entrata. I nerazzurri, però, devono pensare anche al futuro e in particolare alla prossima stagione, in cui tante cose potrebbero cambiare.

Sicuramente la società dovrà mettersi alla ricerca di un nuovo difensore centrale titolare, su cui puntare per il presente e per il futuro, un profilo giovane e dall’ingaggio non troppo alto, che dovrebbe comunque costare di più per quanto riguarda il cartellino. Con i contratti di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij in scadenza a giugno 2025, non è una spesa che si può rimandare, dopo aver sfiorato l’arrivo di Gleison Bremer e aver cercato anche Alessandro Buongiorno.

Inzaghi e Marotta, insieme ad Ausilio e a tutto lo staff tecnico, sono a lavoro per individuare il profilo giusto e c’è già una short list di nomi da seguire attentamente. Però, bisogna anche finanziarli i colpi e in questo senso alcune uscite potrebbero fare decisamente comodo alle casse del club. C’è un nome da tenere d’occhio.

Asllani può lasciare l’Inter nel 2025: l’idea di Inzaghi

Inzaghi apprezza parecchio Kristjan Asllani: è un calciatore che fa spesso e volentieri subentrare, bravo nell’amministrare il pallone e nel dare inizio alla manovra. È successo sia nella scorsa stagione, quando gli ha dato spazio in big match essenziali per l’Inter, sia alla prima giornata, quando ha preso il posto di Hakan Calhanoglu in regia.

Già contro il Genoa, però, il suo ingresso in campo ha deluso. Si è fatto vedere poco, ha commesso qualche errore di troppo e non è mai davvero entrato in partita. L’Inter lo aspetta, crede in lui e spera nella sua esplosione durante quest’anno, ma se non dovesse alzare nettamente il suo livello, potrebbe partire senza troppi rimpianti.

Una cosa è certa: i nerazzurri hanno rifiutato l’offerta della Fiorentina e non hanno intenzione di retrocedere dalla valutazione di 30 milioni di euro minimi per il suo cartellino. A quel punto, e con un nuovo difensore da acquistare, se qualcuno dovesse presentare una tale cifra, i nerazzurri direbbero subito di sì.