Operazione da 9 milioni: ceduto prima di Inter-Lecce

È il giorno di Inter-Lecce e un calciatore potrebbe non essere in campo. La sua cessione è sempre più vicina: operazione da 9 milioni

Giocare con il calciomercato aperto non facilita il compito degli allenatori. Il rischio è quello di perdere un calciatore a ridosso della partita e così potrebbe essere per Inter-Lecce. Un tesserato, infatti, sembra essere presto ceduto e non scendere in campo questa sera nel match di San Siro. Non sicuramente una buona notizia considerando che mancherebbe una pedina in una partita fondamentale e, soprattutto, caratterizzata da temperature ancora estive.

Al momento l’operazione sembra essere in via di definizione e, quindi, non è da escludere che alla fine il tecnico decida di tenerlo non farlo scendere in campo nel match di questa sera. Una cessione che costringerà nei prossimi giorni il club ad intervenire sul calciomercato per sostituirlo e regalargli un nuovo giocatore in grado di alzare il livello della rosa oltre che sostituire il partente.

La speranza dei tecnici è sempre quella di poter contare sulla rosa completa a disposizione prima dell’inizio del campionato, ma non sempre è così. Il calciomercato aperto rappresenta una incognita da non sottovalutare e che potrebbe da un momento all’altro cambiare la fisionomia di un club.

Inter-Lecce: cessione prima della partita, niente San Siro

E questo potrebbe succedere per il Lecce. I pugliesi, infatti, nel match contro l’Inter quasi certamente non potranno contare su Gendrey. Il terzino, che in queste stagioni ha fatto molto bene con la maglia giallorossa, è ad un passo dal trasferimento all’Hoffenheim. Un addio che, se anche non sarà ufficiale, porterà il giocatore a non scendere in campo a San Siro proprio per preservarlo da possibili infortuni. Una scelta precauzionale che porterà il francese nel giro di poche ore a volare in Germania per le visite mediche e poi firmare il contratto con il club tedesco.

Una operazione da 9 milioni di euro, cifra assolutamente irrinunciabile per il Lecce, e ingaggio raddoppiato per il calciatore. La trattativa è in fase di definizione e presto si attende la fumata bianca. Una partenza che potrebbe portare il Lecce a dover intervenire sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Gotti. L’addio di Gendrey è sicuramente pesante per i pugliesi e c’è bisogno di un giocatore di qualità per provare a centrare la salvezza, obiettivo non facile considerando anche il netto 0-4 subìto in casa contro l’Atalanta.