Dove vedere Inter-Lecce: come seguire la seconda giornata in tv e streaming

L’Inter non può sbagliare già alla seconda giornata contro il Lecce: dove seguire la partita in tv o in streaming

Il passo falso dell’Inter contro il Genoa alla prima giornata ha fatto male. Non tanto perché un pareggio a Marassi sia un risultato così inaccettabile, ma soprattutto per come è arrivato. I nerazzurri erano riusciti a ribaltare la situazione, ma poi le incertezze difensive e un po’ di stanchezza hanno preso il sopravvento e fissato il risultato sul 2-2.

Le contestuali vittorie di Juventus e Atalanta hanno rimesso in pochi giorni tutto in ballo nelle gerarchie per la corsa scudetto, almeno nella percezione di molti tifosi. L’appuntamento contro il Lecce, quindi, si presenta già ai nastri di partenza come un potenziale match da dentro o fuori, in cui l’Inter non può assolutamente permettersi di non centrare il bottino pieno.

La condizione fisica della squadra sta crescendo, Inzaghi sta man mano recuperando uomini decisivi per il suo gioco e la fame non è mai mancata, al contrario delle tante illazioni arrivate negli ultimi giorni. Certo, il mercato non è stato dei più scoppiettanti, ma l’Inter ha mantenuto tutti i big in rosa, la struttura solida che ha portato alla seconda stella e quindi sarà comunque competitiva, senza troppi problemi fisici.

Dove vedere Inter-Lecce in tv e in streaming

I tifosi faranno sentire ancora una volta alla squadra in campo tutto il loro supporto e il loro amore incondizionato, per cui ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per supportare i ragazzi di Inzaghi. In molti, invece, non potranno esserci ma vorranno comunque seguire la sfida da casa.

Vi presentiamo, dunque, tutte le opzioni con cui sarà possibile vedere la partita in tv e poi anche in streaming. L’evento verrà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN e Sky. In particolare, bisognerà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

Si potrà utilizzare l’app di DAZN anche da dispositivi mobili, pc o tablet per assistere all’incontro anche fuori casa. Per chi preferisse, dunque, lo streaming c’è anche la possibilità di utilizzare lo Sky Go. Insomma, le modalità non sono cambiate tanto rispetto allo scorso anno, ma per chi non avesse a disposizione questi servizi, l’Inter aggiorna sul suo profilo X con una piccola cronaca del match, almeno nei suoi attimi più importanti.