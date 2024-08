Operazione da sballo tra Inter e Psg, 30 milioni più bonus per la firma

Un clamoroso scenario di mercato tra Inter e PSG: ballano 30 milioni per il clamoroso colpo allo scadere del mercato estivo

Un tentativo last minute che potrebbe infiammare il calciomercato e portare ad un pazzesco trasferimento nelle ultime ore di agosto. Inter e PSG protagoniste, con una proposta da oltre 30 milioni di euro che può davvero portare ad un clamoroso affare da qui a fine mese.

Ma andiamo con ordine perché in casa Inter c’è, in primis, la voglia di tornare a stupire in campionato. I nerazzurri erano e rimangono i grandi favoriti per vincere lo Scudetto, dopo il dominio schiacciante dimostrato coi fatti nella passata stagione.

Ci si aggiunga, poi, come il lavoro certosino di Marotta abbia rinforzato la rosa della ‘Beneamata’ in maniera considerevole. In particolare a centrocampo e attacco. Piotr Zielinski, tra i più forti centrocampisti di Serie A e con un curriculum di tutto rispetto in campo internazionale, è stato un affarone a parametro zero. Niente rinnovo, il polacco alla fine ha scelto di continuare la sua carriera nella Milano nerazzurra.

Così come Mehdi Taremi, che nelle poche uscite a disposizione, ha già impressionato tutti e potrebbe insidiare Thuram per affiancare Lautaro Martinez in più di un’occasione. Ma non è affatto finita qui. Sempre in attacco, se dovesse trovare una nuova sistemazione uno tra Arnautovic e Correa, potrebbe arrivare un ultimo grande colpo. Parallelamente, come anticipato, l’asse di mercato più caldo rischia di essere quello tra i nerazzurri ed il PSG. La super offerta è già virtualmente sul tavolo: ci sarà da discutere.

Inter-PSG, 30 milioni: firma a fine agosto

Luis Enrique non è certamente reduce da un’annata impressionante alla guida del suo PSG. Motivo per cui la società francese potrebbe spingere sull’acceleratore per garantire all’ex Commissario tecnico della Spagna un acquisto di tutto rispetto. A tremare, stavolta, è proprio l’Inter.

Perché da Parigi non hanno mai nascosto il grosso interesse per Davide Frattesi, duttile centrocampista arrivato nello scorso calciomercato estivo direttamente dal Sassuolo. Nonostante il tentativo di inserimento del Milan, Frattesi non ha avuto dubbi sullo scegliere la maglia nerazzurra per il suo futuro. Un futuro che, con sorpresa di molti, potrebbe portarlo direttamente sotto la Tour Eiffel. La dirigenza del PSG ha già in mente il piano giusto, stando ad alcune clamorose indiscrezioni provenienti dalla Francia.

Una proposta da 30 milioni di euro, più bonus, da recapitare negli uffici di Viale della Liberazione per convincere Beppe Marotta a lasciar partire il gioiello romano. Una proposta generosa ma non fuori mercato, che l’Inter rispedirebbe al mittente perché Frattesi è ritenuto incedibile.