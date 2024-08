Ausilio show: una cifra misera per un grande talento

Piero Ausilio è riuscito a mettere a segno un colpo sorprendente: il calciatore è arrivato all’Inter per una cifra veramente misera

Il voto al calciomercato dell’Inter non può essere così alto fino a questo momento, nonostante Palacios e nonostante i colpi a parametro zero di Taremi e Zielinski. Gli affari roboanti non ci sono stati, piuttosto una selezione piuttosto attenta di alcuni talenti che potrebbero pagare i loro dividenti anche nel prossimo futuro.

Non si parla solo di Palacios, infatti, ma anche di calciatori giovanissimi come Alex Perez e Topalovic, che presto potrebbero affacciarsi anche alla prima squadra. E poi c’è Thiago Romano, un’ala con caratteristiche offensive che ha dimostrato il suo valore agli ordini del Panathinaikos.

L’Inter ha deciso di puntarci e l’ha acquistato a titolo definitivo, sperando che il suo percorso nelle giovanili possa essere fin da subito positivo. Parliamo di un calciatore dalla tipica tradizione argentina, che quindi si sposa molto bene con l’Inter.

La cifra d’acquisto di Thiago Romano: somma davvero bassa

A distanza di qualche settimana dal buon esito dell’operazione, sono spuntate anche le cifre definitive dell’affare. Secondo quanto riportato da ‘Olaprasina1908.gr’, un sito greco per l’appunto, il Panathinaikos avrebbe incassato 450 mila euro per cedere il suo gioiello.

Si tratta di una cifra veramente bassa per un ragazzo che comunque ha dimostrato le sue qualità, tanto da affacciarsi a una piazza prestigiosa come quella dell’Inter. La speranza della società è aumentare fin da subito questa valutazione e mettere a referto un’importante plusvalenza.

Ma chissà che Thiago Romano con il tempo non stupisca tutti e non possa meritare un’occasione in prima squadra. D’altronde, Simone Inzaghi ha dimostrato a più riprese di saper lavorare con i più giovani e di saper sfruttare tutte le loro qualità.