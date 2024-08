Si ribalta tutto: annuncio in conferenza su Correa

Il futuro di Correa all’Inter resta in bilico. Ma l’annuncio in conferenza stampa potrebbe cambiare il destino del giocatore argentino

La vittoria contro il Lecce permette all’Inter di tirare un sospiro di sollievo e guardare al futuro con fiducia. Il pareggio di Genova aveva lasciato dei dubbi sul reparto arretrato, ma il ritorno in campo di Pavard nella serata di ieri ha permesso di rimettere in ordine la fase difensiva. Ora, però, c’è da archiviare immediatamente questo risultato e iniziare a preparare un match molto complicato contro l’Atalanta di Gasperini.

Prossimi giorni che saranno importanti anche per il calciomercato. Il 30 agosto si chiude e in casa nerazzurra ci potrebbero essere alcuni movimenti soprattutto in uscita. Tra i nomi che da tempo sono con le valigie pronte c’è quello di Correa. L’argentino non sembra rientrare tra i piani della dirigenza nerazzurra. Ma l’annuncio fatto in conferenza stampa subito dopo la partita con il Lecce potrebbe cambiare il futuro dell’argentino.

Per Correa l’ipotesi più probabile resta quella di una partenza, ma non è da escludere anche una sua permanenza con la maglia nerazzurra almeno fino a gennaio. Il contratto in scadenza nel 2025 costringono i nerazzurri a valutare una sua cessione a titolo definitivo e l’ingaggio importante ha frenato, almeno fino ad ora, qualsiasi soluzione in Italia.

Correa in uscita? Il pensiero di Simone Inzaghi

Per questo motivo una conferma di Correa nella rosa di Inzaghi è assolutamente possibile e non dispiacerebbe neanche al tecnico nerazzurro. “L’argentino come quinta punta? Perché no. Sta lavorando molto bene, in allenamento ha ottimi dati fisici ed è un giocatore che conosco da tempo“, così l’allenatore piacentino in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce. Parole che aprono ad una permanenza dell’attaccante almeno fino a gennaio e che ribadiscono come Inzaghi abbia intenzione di lavorare con cinque punte sin da subito.

Ad oggi, però, questa idea non essere condivisa da parte dei vertici della società. La dirigenza nerazzurra sarebbe intenzionata a puntare su quattro attaccanti fino a gennaio e poi magari durante il calciomercato invernale piazzare un nuovo colpo in quel reparto (David in pole position ndr). Ipotesi che porterebbe Correa ad essere ceduto nei prossimi giorni. Le opportunità non mancano (Lazio e Genoa in primis), ma bisognerà trovare il giusto compromesso economico. Il tempo inizia a stringere e da domani si proverà a individuare la soluzione giusta per magari far partire il giocatore e alleggerire il monte ingaggi.