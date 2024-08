L’Inter smentisce Inzaghi: farà di tutto per cederlo subito

L’Inter è al lavoro per sfoltire la rosa di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono pronti a smentire il tecnico sulla permanenza di un giocatore

L’Inter e Simone Inzaghi in questi anni sono sempre andati d’accordo, ma nelle ultime settimane non sono mancate alcune incomprensioni. Per esempio sul ruolo del centrale il tecnico aveva chiesto un profilo esperto. Alla fine, però, da parte di Oaktree nessuno sconto. Arriverà un giocatore giovane e futuribile. E ben presto ci potrebbero essere novità anche in uscita per quanto riguarda il club nerazzurro.

Da parte di Viale della Liberazione le idee sono molto chiare e le parole di Simone Inzaghi non dovrebbero cambiare i piani. Il condizionale è d’obbligo considerando che il calciomercato regala sorprese ormai quotidianamente. Ma Oaktree ha sempre dato delle regole molto rigide da seguire e difficilmente ci saranno sconti in questo senso.

Calciomercato Inter: Inzaghi smentito, i dettagli

L’Inter contro il Genoa proverà ad iniziare nel migliore dei modi il proprio campionato e l’occasione di questa sfida è stata anche l’occasione di ascoltare alcune parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa. Il tecnico si è soffermato sul calciomercato confermando la sua intenzione di avere cinque attaccanti la prossima stagione. Dichiarazioni che aprono ad una eventuale permanenza sia di Correa che Arnautovic oltre ai tre che sono destinati ad avere un ruolo principale.

Da parte dell’Inter, però, non ci sarebbe l’intenzione di soddisfare la richiesta del tecnico. Per Correa il destino di calciomercato è assolutamente lontano dall’Inter e si sta lavorando per trovare una soluzione differente. Possibile una sua permanenza in Serie A con il Genoa che resta in pole position. Una sua partenza dovrebbe portare Inzaghi a chiedere un nuovo attaccante con caratteristiche molto simile all’argentino anche se non è certo un suo arrivo. L’intenzione iniziale della società era quella di restare con solo quattro attaccanti e non cinque.

Sono in corso le valutazioni del caso e il tutto potrebbe concludersi in davvero poco tempo. Inzaghi spera di poter affrontare la stagione con cinque punte a disposizione e non sarebbe dispiaciuto di restare con l’attuale reparto offensivo e, quindi, con Arnautovic e Correa. Se per l’austriaco le possibilità di una conferma sono aumentate dopo il passaggio di Gudmunsson alla Fiorentina, per l’argentino la partenza è sempre più sicura e a questo punto i nerazzurri potrebbero tornare sul mercato per un fantasista. Ma non è detto che Inzaghi possa essere accontentato su questo.