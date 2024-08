Colpo a zero del 2025: l’Inter anticipa l’arrivo a gennaio

L’Inter potrebbe piazzare un colpo a gennaio. Il contratto è in scadenza nel 2025 e i nerazzurri valutano di anticipare l’arrivo in inverno

L’Inter inizia a guardare al futuro. Stando alle ultime indiscrezioni, i nerazzurri starebbero ragionando sulla possibilità di anticipare un colpo a gennaio. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2025 e l’intenzione sarebbe quella di provare ad acquistarlo a un prezzo sicuramente scontato per anticipare la concorrenza.

Nessuna decisione definitiva al momento è stata presa. Le valutazioni molto probabilmente entreranno nel vivo al termine di questa sessione. Se non ci sarà il rinnovo con l’attuale club, l’Inter potrebbe decidere di tentare di anticipare l’arrivo e non aspettare l’estate a zero per beffare la concorrenza. Una idea destinata ad essere approfondita tra settembre e dicembre e il colpo sarà messo a segno naturalmente solo se le condizioni economiche lo consentiranno.

Calciomercato Inter: pazza idea di Marotta, si chiude a gennaio

Le idee dell’Inter in questo calciomercato sono molto chiare. Nonostante la richiesta da parte di Simone Inzaghi di avere cinque punte a disposizione da subito, la dirigenza nerazzurra pensa di restare con quattro giocatori nel reparto offensivo fino a gennaio e poi eventualmente durante il calciomercato estivo ne prenderà un altro. C’è un nome che è balzato in questi giorni in cima alla lista e un tentativo non è da escludere.

“Se David non rinnoverà con il Lille il contratto in scadenza nel 2025, allora l’Inter potrà valutare un eventuale assalto a gennaio. Il giocatore è un classe 2000 e rientra nei parametri indicati da Oaktree per rinforzare la squadra anche in ottica futura”, si legge sull’edizione odierna di Tuttosport.

Da parte di Marotta, quindi, c’è la pazza idea di provare ad anticipare l’arrivo di uno degli attaccanti più seguiti ormai da tempo dalle big europee. L’idea del presidente nerazzurro è quella di sfruttare la situazione contrattuale per provare a prenderlo ad un prezzo di sconto e anticipare la concorrenza.

Per il momento si tratta solamente di una idea. Molto dipenderà dalle contrattazioni tra Lille e David per il rinnovo. Se il prolungamento non ci sarà, l’Inter potrebbe affondare il colpo per dare il giocatore a Simone Inzaghi già a gennaio. Maggiori certezze le avremo nei prossimi mesi, ma Marotta sta pensando di fare un grande regalo ai tifosi e al tecnico portando a Milano uno dei giocatori con più talento presenti sul panorama internazionale.