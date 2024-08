“Alla Roma”: mercato sconvolto, tutta la verità su Frattesi

Siamo entrati ormai negli ultimi giorni di calciomercato e c’è un nuovo annuncio sul possibile passaggio di Davide Frattesi alla Roma

Davide Frattesi resta uno dei pezzi pregiati e più ricercati in questo calciomercato. Il centrocampista romano nelle scorse settimane è finito al centro di diverse ipotetiche trattative. Si è parlato tanto di un suo possibile ritorno in giallorosso, di un passaggio alla Juventus o al Napoli alla corte di Conte. Tutte ipotesi che non si sono trasformate in realtà considerando anche la volontà dell’Inter di non privarsi del giocatore.

Ma nelle ultime ore è ritornata a circolare una voce sulla Roma. A De Rossi manca un centrocampista con le caratteristiche di Frattesi e poi l’uscita di Bove fa perdere la rosa giallorossa una parte di quella identità romanista che ora si ha con il solo Pellegrini.

L’ipotesi di un ritorno dell’ex Sassuolo molto difficilmente si trasformerà in qualcosa di reale vista anche il pensiero di Marotta e Inzaghi. Ma c’è chi vorrebbe il giocatore di nuovo a Trigoria e chiede alla società di fare un sacrificio.

Le strade di Davide Frattesi e la Roma si potevano riunirsi in diverse occasioni in passato, ma alla fine non c’è mai stata la fumata bianca. Già prima di arrivare all’Inter era stata ipotizzato il ritorno del centrocampista a Trigoria. Un matrimonio che per diversi motivi non si è fatto e difficilmente si farà in questa stagione nonostante la speranza di Radja Nainggolan.

Frattesi dall’Inter alla Roma: il doppio ex Nainggolan esce allo scoperto

Ai microfoni di TeleRadioStereo, l’ex giocatore proprio giallorosso e nerazzurro ha confermato che Frattesi è “un giocatore forte con il fiuto del gol e con ottimi inserimenti. Ha gamba e bravo con piedi. Naturalmente pecca in fase difensiva, ma parliamo di un centrocampista offensivo. Senza dimenticare che ha 25 anni e ampi margini di miglioramento. Lo riporterei a Roma“. Parole che rappresentano un po’ il pensiero dei tifosi giallorossi. La possibilità di rivedere l’ex Sassuolo a Trigoria stuzzica e non poco i supporters capitolini.

Una ipotesi che comunque ad oggi si preannuncia pressoché impossibile. L’Inter, nonostante la richiesta di Frattesi di giocare di più, ha sempre chiuso alla possibilità di farlo partire. Il giocatore resta un perno importante per Inzaghi ed è incedibile.