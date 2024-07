Clamoroso Frattesi-Juventus: conferme totali, le ultime

Davide Frattesi resta uno dei calciatori dell’Inter con diversi voci di calciomercato. E nelle ultime ore ci sono conferme totali sulla Juve

Nonostante la chiusura da parte dell’Inter, il nome di Davide Frattesi continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. Il romano spera sicuramente di avere più spazio rispetto a quello avuto nella scorsa stagione e lo ha manifestato chiaramente anche alla società nell’incontro avuto dal suo entourage con la dirigenza del club campione d’Italia.

Da parte di Marotta sono arrivate delle rassicurazioni sul ruolo del giocatore nello scacchiere di Inzaghi nonostante l’arrivo di Zielinski a centrocampo. Nonostante questo, però, le voci di un possibile trasferimento non sono assolutamente finite e nelle scorse ore si è parlato fortemente di un possibile trasferimento alla corte di Thiago Motta. Una operazione sulla quale ci sono state delle conferme totali. Il centrocampista piace molto ai bianconeri e si tratta di un qualcosa da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

Calciomercato Inter, Frattesi alla Juve: ci sono conferme

L’Inter in questo momento non ha nessuna intenzione di privarsi di Frattesi. Il calciatore, viste le sue caratteristiche, è considerato imprescindibile da Simone Inzaghi. Il club, però, dovrà fare i conti anche con la volontà del centrocampista di trovare un minutaggio maggiore e le prime partite di campionato saranno fondamentali. Non è da escludere che, in caso di un impegno inferiore alle proprie aspettative, possa ribadire la sua idea di cambiare aria proprio per trovare continuità.

Intanto i nerazzurri chiudono le porte a qualsiasi addio. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juventus e altre squadre si sono informate sulla situazione Frattesi. La risposta di Marotta è stata secca: il giocatore è incedibile. L’idea dell’Inter è quella di non privarsi dei giocatori che sono all’interno del progetto e per questo motivo il romano la prossima stagione molto probabilmente continuerà a vestire la maglia del club campione d’Italia.

Ma attenzione alle prime giornate di campionato. Se il centrocampista non troverà lo spazio atteso, non è da escludere che possa ribadire la volontà di essere ceduto per giocare con continuità. In quel caso possibile sfida a tre tra Juventus, Roma e Napoli. Al momento, però, l’Inter ha chiuso la porta a tutte le trattative ribadendo l’incedibilità del romano. Vedremo se sarà così anche negli ultimi giorni del calciomercato oppure la situazione cambierà proprio per decisione del centrocampista ex Sassuolo.