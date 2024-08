Colpaccio Arnautovic, svolta improvvisa: lo prende un club di Serie A

Inter, si avvicina la cessione last minute di Marko Arnautovic: il bomber austriaco proseguirà la carriera ancora in Serie A

La vittoria per 2-0 a San Siro contro il Lecce riporta il sorriso. Una squadra ritrovata, l’Inter di Simone Inzaghi, che a dirla tutta già all’esordio con il Genoa aveva comunque fornito una prestazione più che convincente. A macchiare una giornata che avrebbe potuto considerarsi più che positiva due errori individuali. Nulla di più.

Adesso, però, in casa nerazzurra l’attenzione rimane tutta rivolta al calciomercato. La sessione estiva durerà ancora pochissime ore: il tempo stringe per la dirigenza campione d’Italia che tra addii e nuove entrate non ha ancora definito tutto. Qualcosa si muoverà, visto che di esuberi Simone Inzaghi ne ha segnalati diversi: sfoltire la rosa è la priorità assoluta.

Occhio a Joaquin Correa che, secondo quanto trapelato nelle ultime ore, potrebbe effettivamente avvicinarsi a vestire la maglia del Genoa grazie a un affare last minute. La grande stima di Alberto Gilardino e l’intenzione dei nerazzurri di liberarsi dell’argentino potrebbero unirsi in una trattativa lampo.

Attenzione massima sempre per quel che riguarda il reparto avanzato perché c’è un altro nome in bilico, ancor più vicino alla partenza rispetto all’ex Marsiglia. Si tratta, ovviamente, di Marko Arnautovic. In scadenza il 30 giugno 2025, il bomber austriaco non solo non ha convinto Simone Inzaghi ma nell’unico anno dal suo ritorno a Milano ha inanellato una serie di infortuni che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio. L’esplosione di Marcus Thuram, poi, ha letteralmente chiuso le porte del rettangolo verde in faccia ad Arnautovic.

Sorpresa Inter: duello italiano per Arnautovic

A tal proposito sembrerebbe esserci una doppia pista, del tutto italiana, nel futuro di Arnautovic. Il classe 1989 sembrerebbe quindi destinato a lasciare l’Inter ma a rimanere in Serie A. Il duello per il cartellino dell’esperto centravanti è ormai consolidato.

Sono Udinese e Cagliari le società che prima del gong finale del mercato estivo sembrerebbero intenzionate a tentare l’assalto per la firma di Arnautovic. L’Inter si libererebbe a cuor leggero dell’austriaco, il cui ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione pesa non poco sulle finanze del club di Oaktree. A tal proposito il giocatore, sia per quel che riguarda i friulani che per i sardi, dovrebbe decisamente ritoccare al ribasso il suo futuro stipendio.

C’è da capire, poi, quale possa essere la decisione di Arnautovic che già nelle ultime settimane ha rifiutato diverse proposte dall’estero, decidendo di rimanere a Milano. Ad ora lo scenario più probabile è che una tra Udinese e Cagliari possa spuntarla e regalarsi un centravanti di spessore. Lo stesso Arnautovic sarebbe felice di rimanere in Serie A e riscattarsi dopo l’anno difficile alla corte di Simone Inzaghi. Ore frenetiche e bollenti: la punta può davvero fare le valigie e lasciare la Milano nerazzurra.