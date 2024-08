Gioie e dolori per Inzaghi: il punto sugli infortuni di Lautaro e de Vrij

Simone Inzaghi tenta di svuotare l’infermeria in vista del big match contro l’Atalanta: le ultime sulle condizioni di Lautaro Martinez e Stefan de Vrij

Il calendario non dà tregua all’Inter, visto che, dopo l’ultima vittoria contro il Lecce, i nerazzurri vogliono dare continuità di forza e risultati contro l’Atalanta. Si preannuncia un derby lombardo molto caldo, viste le ambizioni dei bergamaschi in questa stagione, in cui puntano ad arrivare tra i primissimi posti in Serie A e fare bene anche in Champions League.

Il calciomercato, a differenza di quanto successo dalle parti di Milano, ha caricato l’ambiente e ora nessun sogno è precluso agli uomini di Gian Piero Gasperini. Simone Inzaghi, quindi, non farà sconti ai suoi e pretenderà un’altra grande prestazione per rinnovare le ambizioni di conferma dello scudetto. Per portare a casa i tre punti, però, avrà bisogno di tutti i suoi uomini più importanti.

Dopo un inizio di campionato un po’ difficile sotto questo punto di vista, in tanti stanno crescendo di condizione. Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, i due nuovi acquisti più importanti, hanno recuperato già prima del Lecce, ora vanno a caccia della forma migliore. Un altro protagonista della rosa nerazzurra potrebbe presto tornare a disposizione e unirsi a loro.

Come stanno Lautaro Martinez e de Vrij: il punto sulle loro condizioni

L’Inter si è allenata anche oggi agli ordini di Inzaghi ed è arrivata un’altra buona notizia per l’allenatore e i tifosi: Stefan de Vrij sembra aver messo alle spalle i recenti fastidi muscolari e proprio oggi è tornato in gruppo, dato che ha svolto gran parte della seduta con il resto della squadra.

Secondo le indicazioni che arrivano da Appiano Gentile, domani dovrebbe lavorare interamente insieme agli altri compagni, per cui si può dire che è recuperato in vista del big match contro l’Atalanta, anche se probabilmente Inzaghi confermerà Acerbi dal primo minuto per non rischiare nulla.

Non sono arrivate notizie così positive, invece, per Lautaro Martinez. Il bomber argentino si è fermato per un affaticamento muscolare prima del Lecce. Le sue condizioni non preoccupano: ha caricato molto in questi giorni e ha avuto un piccolo contraccolpo. Oggi, però, non ha ancora lavorato con la squadra, quindi è difficile pronosticare se ce la farà o no a tornare in tempo per l’Atalanta.