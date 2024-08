Gratis all’Inter nel 2025: il nome è davvero assurdo

Gratis non è mai davvero gratis, ecco perché l’Inter ha già un budget stabilito per i colpi a zero nel 2025

Appena concluso il mercato estivo 2024/25, come d’abitudine, il trio Baccin-Ausilio-Marotta si metterà al lavoro per pensare ai colpi per la prossima stagione. Chiesa? David? Dybala? Solet? La strategia nerazzurra appare già chiara e definita: i dirigenti proveranno a trattare almeno un paio di paramenti zero di grande spessore, così com’è successo l’anno scorso con Zielisnki e Taremi.

Le zone dal campo su cui dover migliorare la rosa sono tre. Servono un attaccante, un esterno destro e un difensore centrale. Rispetto al passato cambia qualcosa nell’identikit del giocatore da corteggiare. Oaktree preferirebbe obiettivi non troppo in là con gli anni. Per questo, nei giorni scorsi Marotta non ha potuto farsi avanti per Hermoso.

Si potrebbe sgarrare solo per il difensore centrale. Dovendo sostituire Acerbi, che a febbraio 2025 compirà trentasette anni, potrebbe andar bene anche un over-trenta. Basta che non arrivi a trentaquattro-trentacinque anni, insomma. Immaginare che i colpi a zero possano favorire altri acquisti onerosi è comunque sbagliato. Il budget per il 2025 sarebbe intaccato anche concentrandosi su colpi gratis.

Il budget non copre mai solo il prezzo del cartellino: escono soldi per stipendio, ammortamento e commissioni. E l’unico modo per far quadrare i conti è cedere o far svincolare tesserati che pesano a bilancio.

Un David preso a zero, per esempio, con una decina di milioni di commissioni e un ingaggio da 5-6 milioni al giocatore, andrebbe a sostituire quasi precisamente il costo annuo del Tucu Correa. Se dovesse poi uscire anche Arnautovic (che ha un’opzione per un terzo anno di contratto), l’Inter avrebbe altri 8,5 milioni circa per un secondo colpo a zero.

Un difensore gratis nel 2025: il budget nerazzurro

Per la difesa piace per esempio Solet del Salisburgo. Il ventiquattrenne francese ha finora rifiutato tutte le proposte di rinnovo arrivategli dalla società targata Red Bull: vuole una nuova sfida. Su di lui, in passato, si sono fatti avanti vari club, tra cui anche l’Atalanta e il Napoli. D’ingaggio dovrebbe chiedere sui 4 milioni. Altri 5 potrebbero andar via per le commissioni. Ma c’è il pericolo che arrivi qualche squadra di Premier a promettergli più soldi.

Un altro possibile colpo gratis in difesa per l’Inter nel 2025 potrebbe essere un giocatore un po’ meno giovane. Si tratterebbe di Fabian Schar, che va in scadenza a giugno 2025 con il Newcastle. In caso di non rinnovo i suoi agenti potrebbero offrirlo anche all’Inter considerato che al centro della difesa il club nerazzurro avrà bisogno di almeno un rinforzo. Acerbi, in scadenza, sembra vicino all’addio. De Vrij potrebbe rinnovare per un altro anno, ma non può certo rappresentare un sicurezza per la squadra.

Un giocatore così appare però troppo avanti con l’età per i canoni imposti da Oaktree: va verso i trentatré anni. Inoltre potrebbe essere ritenuto un sostituto non all’altezza di Acerbi. Lo svizzero è bravo a impostare, è ancora veloce /malgrado l’altezza) ed è forte di testa. Sa marcare e sa giocare in progressione. Non è però sempre puntale negli interventi.

Schar, fisico e tecnico ma troppo vecchio

A Inzaghi potrebbe piacere per la sua esperienza e per la sua bravura nell’impostare con lanci lunghi o venticalizzazioni. Giocando in Premier è cresciuto nel gioco fisico e, almeno finora, non ha dimostrato grossi problemi atletici relativi all’età.

Nato a Wil, nel Canton San Gallo, Schar ha iniziato come centrocampista, e questo spiega perché sappia trattare il pallone con tanta confidenza. Dopo il primo anno nella squadra maggiore della sua città natale, è esploso nel Basilea. Nel 2015 è passato all’Hoffenheim e ha cominciato a giocare nella Nazionale svizzera.

Nella stagione 2017-2018 ha giocato in Liga, nel Deportivo La Coruna. L’anno dopo il Newcastle lo ha preso pagando la clausola rescissoria da circa 4 milioni di euro. E così Schar si è trasformato in una bandiera dei bianconeri d’Inghilterra. A quanto pare, prima di chiudere la carriera, vorrebbe sperimentare qualcosa di nuovo. Ma al Newcastle si impegneranno per trattenerlo.