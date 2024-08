Lautaro a forte rischio per Inter-Atalanta: le condizioni dell’argentino

Lautaro ha già saltato la sfida col Lecce valevole per la seconda di Serie A. Il capitano dell’Inter è alle prese con un guaio muscolare

Lautaro rischia di saltare anche Inter-Atalanta. Dopo la gara col Lecce, che il capitano nerazzurro ha guardato dalla tribuna, Inzaghi ha dichiarato che l’argentino “venerdì si è svegliato con il dolore. Siamo alle prime partite e non era proprio il caso di rischiare. Vedremo di giorno in giorno come sta, adesso non so se riuscirà a esserci”.

Lautaro non ha giocato il match coi salentini per un affaticamento muscolare agli adduttori. Si tratta di una leggera elongazione, precisa il ‘Corriere dello Sport’, che lo mette in forte dubbio pure per il big match contro la squadra dell’ex Gasperini. Anche perché alla sfida del ‘Meazza’ mancano appena quattro giorni e i tempi di recupero sono, quindi, davvero ristrettissimi.

Non escludiamo del tutto che il numero dieci nerazzurro possa sottoporsi a degli esami strumentali, intanto le sue condizioni sarebbero in leggero miglioramento. Ieri ha lavorato alla Pinetina come i suoi compagni, ma per un quadro più chiaro occorre aspettare martedì/mercoledì. Qualora tornasse ad allenarsi in gruppo, Lautaro potrebbe tornare a disposizione di Inzaghi candidandosi almeno alla panchina per l’incontro con la ‘Dea’ di venerdì sera.

In caso contrario, lo si rivedrebbe col Monza, dopo la pausa per le Nazionali che, l’Inter, spera possa passare ad Appiano saltando gli impegni con la sua Argentina.