Palacios, visite e firma con l’Inter: tutti i dettagli

Palacios è atterrato a Milano domenica mattina. Il difensore argentino si legherà all’Inter con un contratto fino a giugno 2029

Oggi Tomas Palacios svolgerà le visite mediche alla clinica ‘Humanitas’ di Rozzano prima di spostarsi al centro Coni per l’idoneità sportiva. Nel pomeriggio tappa in sede per la firma sul contratto da circa 500mila euro a stagione che lo legherà all’Inter fino a giugno 2029.

Sbarcato a Milano domenica mattina, Palacios costerà al club di Oaktree circa 6,5 milioni di euro più bonus, col prezzo che potrebbe lievitare fino a 10/11 milioni. Dopo la firma, il 21enne difensore argentino andrà ad Appiano per mettersi subito a disposizione di Simone Inzaghi. Possibile una sua convocazione già per il big match di venerdì sera contro l’Atalanta.