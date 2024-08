Palacios è atterrato a Milano: domani visite e firma, i dettagli

Palacios è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore argentino è atterrato a Milano e domani firmerà il contratto

Tomas Palacios è ormai un nuovo difensore dell’Inter. La mancata convocazione da parte dell’Independiente Rivadiva nell’ultima partita aveva confermato una trattativa ormai ai dettagli, ma ora ci siamo. Il giocatore è appena atterrato a Milano. Ora le ultime questioni burocratiche e poi nella giornata di domani, lunedì 25 agosto, svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri per le prossime stagioni.

Un colpo fortemente voluto da Simone Inzaghi e da parte anche di Oaktree. Il tecnico avrà finalmente il vice Bastoni. Si tratta di un giocatore assolutamente in linea con le indicazioni date dalla proprietà americana: giovane e futuribile. A questo punto spetta al centrale dimostrare tutto il suo valore e guadagnarsi lo spazio necessario con la maglia nerazzurra. Non sarà facile considerando chi ha davanti, ma Bisseck ha dimostrato che con lavoro e l’impegno si può trovare ampio minutaggio in questa Inter.

Calciomercato Inter: Palacios a Milano, i dettagli

Non è stata sicuramente una trattativa facile per l’Inter. Marotta nelle ultime settimane ha lavorato per trovare il giusto compromesso con l’Independiente Rivadiva e solo in queste ore si è arrivati all’intesa definitiva. Un accordo che ha permesso al giocatore di lasciare l’Argentina e arrivare in Italia.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nella trattativa potrebbe essere inserita una clausola di rivendita intorno al 10% in favore del club argentino. Per il resto l’accordo non prevede particolari novità. Palacios arriva all’Inter a titolo definitivo per una cifra intorno ai 6,5 milioni di euro più i bonus per una operazione che nella migliore delle ipotesi arriverà a 11 milioni.

Tutto fatto da tempo anche tra il centrale e l’Inter. Nella giornata di domani il giocatore svolgerà le classiche visite mediche all’Humanitas e poi firmerà con i nerazzurri un contratto quinquennale da 600mila euro a stagione. Il suo arrivo, inoltre, dà il via libera al passaggio di Fontanarosa alla Reggiana.