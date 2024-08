Affare saltato con l’Inter: vicende giudiziarie, Marotta dice no

L’Inter ha deciso di non approfondire la questione con un giocatore per le sue vicende giudiziarie. Il no di Marotta è stato netto

Le vicende giudiziarie hanno frenato il passaggio del giocatore all’Inter. Secondo le ultime indiscrezioni del Corriere dello Sport, dietro la decisione di Marotta di non affondare il colpo per un obiettivo in questo calciomercato ci sarebbero anche i problemi extracalcistici che vedono coinvolto il calciatore. Troppo rischioso portare alla corte di Inzaghi un rinforzo che ha altre cose da risolvere.

Per questo motivo il presidente nerazzurro, in accordo con la proprietà americana e con il tecnico, ha preferito non affondare il colpo, ma cambiare la strategia di calciomercato. Una scelta fatta per salvaguardare il gruppo e non portare in rosa un giocatore che è chiamato ad affrontare una questione giudiziaria non di poco conto e che rischia di complicare la carriera del giocatore.

Le indicazioni da parte della proprietà sono state fin da subito molto chiare e Marotta ha sempre visto nell’Inter una squadra da cui prendere esempio. Per questo motivo si è deciso di non affondare il colpo per un giocatore che è alle prese con una vicenda giudiziaria importante.

Calciomercato Inter: no di Marotta Gudmundsson

Lo abbiamo scritto molto volte: il primo obiettivo per l’attacco era Gudmundsson. L’affondo con il Genoa non c’è stato per la mancata uscita di Arnautovic, ma, secondo il quotidiano italiano, ha pesato anche la vicenda giudiziaria che riguarda l’islandese. Un caso che vedrà il prossimo autunno il giocatore a giudizio per presunte molestie sessuali nei confronti di una donna.

Il rischio è quello di una condanna ad un anno di carcere. Troppo per una squadra che poteva trovarsi dopo pochi mesi con una grana importante da dover affrontare. Da qui la scelta di non approfondire la questione, ma cambiare strategia. Alla fine il giocatore è andato alla Fiorentina nella speranza di dover pensare al campo e non a questioni extracalcistiche.

In casa Inter per il momento non sono previsti movimenti in attacco. I nerazzurri proveranno in questi giorni a cedere Correa mentre Arnautovic è destinato a restare fino al termine della stagione quando il contratto gli scadrà. Una scelta fatta soprattutto per una mancanza di offerte, ma anche perché la vicenda di Gudmundsson ha portato Marotta a non considerare l’islandese come giocatore giusto per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.