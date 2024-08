Rescissione Correa: la decisione presa dall’Inter

La situazione Correa continua a tenere banco in casa Inter. E la dirigenza nerazzurra ha preso una decisione sull’eventuale rescissione

Ultimi giorni di calciomercato che si preannunciano decisivi per il futuro di Correa. L’attaccante, rientrato dal prestito non fortunato al Marsiglia, è stato sempre con la valigia in mano, ma fino a questo momento non si è trovata la soluzione definitiva. L’argentino punta a rimanere in uno dei cinque campionati più importanti a livello europeo e nessuno si è fatto avanti per sborsare i 3,5 milioni di ingaggio.

Una situazione che ha portato l’Inter a valutare eventualmente una rescissione considerando il contratto in scadenza la prossima estate. E proprio su questo, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra ha preso una decisione molto importante. Le idee sono chiare anche sul futuro dell’argentino e nei prossimi giorni capiremo meglio dove giocherà Correa almeno fino a gennaio.

Simone Inzaghi non ha mai nascosto la sua stima nei confronti del giocatore argentino aprendo anche ad una sua permanenza come quinta punta nella rosa nerazzurra. Una idea non condivisa pienamente da Viale della Liberazione che vorrebbe cedere il giocatore per alleggerire la situazione stipendi. Ma una sua conferma con il club campione d’Italia ad oggi non è assolutamente da escludere a priori.

Calciomercato Inter: Correa tra addio e permanenza, il punto

Stando alle informazioni del Corriere dello Sport, è da escludere l’ipotesi di una rescissione. Se non si troverà un accordo con gli altri club, Correa è destinato a restare almeno fino a gennaio come quinta punta in campionato. Per lui quasi certamente non ci sarà l’inserimento nella lista Uefa. L’idea è quella di presentarsi in Champions League con quattro punte e in questo momento Arnautovic è nettamente in vantaggio. Poi a mercato chiuso tutto può succedere e quindi non possiamo escludere eventuali sorprese.

I prossimi giorni, dunque, si preannunciano fondamentali per Correa. Se si presenterà entro il 30 agosto una squadra disposta a pagare l’ingaggio dell’argentino, allora l’addio diventerebbe quasi certo. In caso contrario aumenterebbero le possibilità di una permanenza considerando anche la volontà del giocatore. Il mercato in Arabia chiude il 6 settembre, ma il calciatore non sembra essere assolutamente convinto di dire sì alle sirene saudite.

Per questo motivo sembra difficile un trasferimento alla chiusura della sessione estiva. Poi le vie del calciomercato sono infinte e mai dire mai. Anche se per Correa crescono le chance di essere la quinta punta dell’Inter almeno fino a gennaio.