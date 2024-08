Fatta per Gudmundsson alla Fiorentina: perché l’Inter ha commesso un errore

Affare in chiusura della Fiorentina per il fantasista islandese dal Genoa, superata la concorrenza dell’Inter che avrebbe rilanciato con il cartellino di Arnautovic. Pronto l’ex Pinamonti per i rossoblu

Ore decisive per il futuro di Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese, grande protagonista della rinascita del Genoa nell’arco delle ultime due stagioni, è entrato in stato di grazia all’esordio in Serie A tanto da aver catturato le attenzioni di Inter e Fiorentina negli ultimi mesi.

Entrambe le pretendenti, a fasi alterne, hanno fatto sentire la propria pressione e non è tardata ad arrivare neppure la risposta del presidente rossoblu Alberto Zangrillo, con cui il corrispettivo nerazzurro Giuseppe Marotta è sempre stato in ottimi rapporti. La strada che portava Gudmundsson all’Inter era comunque tortuosa per motivazioni legate soprattutto alla sfera economica, perché è noto che il club di Viale della Liberazione non abbia mai avuto interesse a spendere 30 milioni per un calciatore non titolare che sarebbe comunque potuto arrivare dal mercato degli svincolati. O tutt’al più, a costi notevolmente ridotti.

Fiorentina bruciante, taglia fuori l’Inter nella corsa a Gudmundsson

Nonostante Marotta ed Ausilio siano rimasti vigili su di lui, la Fiorentina ha accelerato il passo lasciando intendere che la propria forza economica avrebbe permesso l’assalto definitivo. E così è stato. Ormai l’affare è in dirittura d’arrivo, con l’Inter tagliata improvvisamente fuori.

Ad aver giocato un ruolo fondamentale è stato anche il rifiuto da parte di Marko Arnautovic, etichettato come partente ed eventuale contropartita tecnica nell’affare Gudmundsson, a sposare il progetto tecnico del Genoa; mentre fronte Fiorentina è sempre più calda la via che separerà Nico Gonzalez dai viola per raggiungere la Juventus. Intanto, i rossoblu hanno dato l’ok per l’arrivo dell’ex nerazzurro Andrea Pinamonti.

Per i nerazzurri questa operazione mancata rappresenta pur sempre qualcosa su cui riflettere. Perché in pochi nell’intero scenario europeo possono vantare delle medesime caratteristiche e della stessa efficienza di Gudmundsson in attacco. Sarebbe stato ideale per Simone Inzaghi nel rivestire il ruolo di seconda punta rifinitrice alla Alexis Sanchez e l’assenza di un profilo simile come Valentin Carboni acuisce ulteriormente la falla, tamponabile soltanto in queste fasi finali della sessione estiva di mercato a mezzo di un colpo ad impatto ridotto.