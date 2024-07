Gudmundsson con la maglia dell’Inter: bordata pesantissima

La foto di Gudmundsson con la maglia dell’Inter sta facendo molto discutere. E nelle scorse ore è arrivata una bordata molto pesante.

L’Inter prosegue la ricerca del suo attaccante per completare il reparto offensivo. L’arrivo del rinforzo è sempre strettamente collegato alla partenza di Arnautovic e Correa, ma, nonostante ancora i due giocatori siano ancora in nerazzurro, Marotta sta lavorando sotto traccia per provare a definire il colpo e poi naturalmente annunciarlo dopo aver ufficializzato le due partenze in programma.

Ad oggi l’obiettivo numero uno per l’attacco è sempre Gudmundsson. E la conferma arriva da un post pubblicato da La Gazzetta dello Sport con l’islandese con la maglia nerazzurra. Una immagine che ha scatenato una vera e propria polemica. Ai tifosi del Genoa (e non solo) non è assolutamente piaciuta questa scelta e nelle scorse ore c’è stata una bordata pesantissima al quotidiano italiano dopo la pubblicazione della foto.

Gudmundsson in maglia Inter: che attacco

Gudmundsson è da sempre l’obiettivo principale dell’Inter per rinforzare l’attacco. Nei giorni scorsi si è fatto con insistenza il nome di Depay, ma il nome dell’olandese non sembra convincere Oaktree. La proprietà americana ha da subito chiesto a Marotta di lavorare per ringiovanire la rotta e l’islandese sembra essere il profilo giusto. Una trattativa non semplice sia per questioni economiche (il Genoa chiede 30-35 milioni) che per le difficoltà da parte del club campione d’Italia a piazzare Arnautovic e Correa.

Ma da parte dell’Inter non c’è nessuna intenzione di mollare il colpo e il post pubblicato da La Gazzetta dello Sport con Gudmundsson in maglia nerazzurra è una conferma. Una foto che non è assolutamente piaciuta al presidente dei liguri Zangrillo. Il numero uno del Grifone ha commentato così questa immagine: “Con il caldo e l’intelligenza artificiale…“. Puntini sospensivi che fanno capire come da parte dei rossoblu non c’è nessuna intenzione di aprire al trasferimento a condizioni diverse dalle loro.

Col caldo e l’intelligenza artificiale… pic.twitter.com/xbIhAHidgm — Alberto Zangrillo (@azangrillo) July 26, 2024

La strada per il trasferimento di Gudmundsson a Milano, quindi, è davvero in salita. L’Inter non molla e mantiene l’islandese in cima alla propria lista per rinforzare il reparto offensivo. Ma si tratta di una operazione non facile da portare a termine. Prima di tutto vanno ceduti Correa e Arnautovic e poi bisognerà convincere il Genoa ad abbassare un po’ le pretese economiche oppure ad accettare una formula diversa dal trasferimento a titolo definitivo. Senza dimenticare la folta concorrenza che c’è sul giocatore.