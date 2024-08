Dice addio prima di Inter-Atalanta: visite mediche e firma

Inter-Atalanta è alle porte, ma un grande protagonista potrebbe non far parte della sfida: visite mediche e firma per il top player

Il calciomercato sta giungendo a termine, ma ancora potrebbe regalarci diverse operazioni e tanti botti last minute nelle ore che rimangono da qui al gong finale. In realtà, l’Inter, che aspetta la firma di Tomas Palacios dopo che il calciatore ha svolto le visite mediche, non deve più portare a termine degli acquisti, al massimo qualche uscita minore per sistemare la rosa.

La testa ormai è rivolta al campo, dove la squadra sta cercando di prepararsi al meglio alla sfida contro l’Atalanta, un big match con vista scudetto che la Beneamata non può assolutamente permettersi di perdere se vuole tenere il passo della Juventus, partita molto forte con Thiago Motta.

I bergamaschi sono ancora un cantiere aperto e stanno cercando di concludere diverse operazioni in entrata e in uscita, ma globalmente hanno allungato la rosa e tentato di sostituire al meglio i calciatori andati via. Una delle maggiori telenovele di questo calciomercato è ora arrivata ai titoli di coda e si tratta di un’operazione sensazionale per tutte le parti in causa.

Koopmeiners alla Juve, ora ci siamo davvero: domani le visite mediche

Teun Koopmeiners è stato uno dei top player dell’Atalanta nelle ultime stagioni, un calciatore dalla grande capacità balistica e capace di dare equilibrio a centrocampo, come non ce ne sono molti in circolazione. Per questo, da tempo Cristiano Giuntoli ha deciso di puntare su di lui e il calciatore aveva una promessa di addio ai bergamaschi quest’estate.

La trattativa è andata per le lunghe, addirittura per mesi, visto il continuo muro dei nerazzurri a cedere uno dei calciatori più rappresentativi della rosa, ma ora, proprio nelle ultime ore di trattative, la fumata bianca è praticamente arrivata. L’Atalanta dovrebbe incassare 59 milioni di euro dalla cessione dell’olandese, che serviranno a puntellare ulteriormente la rosa, mentre la Juve avrà l’ultimo tassello di un calciomercato scoppiettante, in cui ha speso davvero tanto.

Domani Koopmeiners dovrebbe svolgere le visite mediche con il suo nuovo club, poi punterà direttamente allo scudetto in bianconero. È chiaro che l’olandese non sarà a disposizione, e neanche più un tesserato bergamasco, in vista del big match lombardo del prossimo weekend. L’Inter al massimo l’affronterà nel derby d’Italia, che potrebbe voler dire molto di più.