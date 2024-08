Frattesi alla Roma in un’operazione shock: annuncio social

La Roma non ha mai abbandonato la pista Frattesi: ci ha riprovato nelle scorse ore proponendo a Marotta un’operazione folle

Se ne è parlato per tutta l’estate e, con buona probabilità, l’argomento di esaurirà solo con la fine formale del calciomercato estivo. Idealmente, la convergenza pareva perfetta. Da un lato il giocatore smanioso, sempre più insoddisfatto della propria condizione di riserva di lusso, e dall’altra una squadra a cui manca sostanza e corsa a centrocampo. Il ritorno di Davide Frattesi a Roma appare tuttavia come una suggestione a oggi irrealizzabile.

I giallorossi non hanno avuto mai la forza per sottoporre all’Inter un’offerta davvero interessante e i nerazzurri non hanno mai avuto intenzione di cedere il ventiquattrenne ex Sassuolo. E a maggior ragione non lo cederanno ora, a pochi giorni dalla fine del mercato. La dirigenza dovrebbe aver parlato chiaro sia con Frattesi che con il suo agente: il ragazzo sarà utilissimo in questa stagione in cui sono previste più di cinquanta partite e dovrà farsi trovare pronto.

Anche la curva nerazzurra sembra essersi schierata: il tifo organizzato apprezza l’ardore di Frattesi e non vuole che la società si lasci tentare in extremis. Eppure la Repubblica e altre testate giornalistiche hanno parlato di un nuovo assalto della Roma: i giallorossi vorrebbero offrire o avrebbero già offerto all’Inter 20 milioni più il cartellino di Bryan Cristante più una componente liquida in cambio di Frattesi.

Frattesi alla Roma: operazione smentita

Secondo questa ricostruzione, la Roma sarebbe pronta a valutare l’ex Sassuolo circa 35 milioni di euro. De Rossi, a modo suo, ha invocato un intervento sul mercato in extremis: il centrocampo della Roma appare a oggi troppo sbilanciato. Sarebbe dunque importante aggiornare la rosa con un elemento di spicco e di sostanza. Un giocatore dinamico, tatticamente pronto a interpretare il gioco di sacrificio che piace al tecnico.

Ci sono pochi dubbi che Davide Frattesi piaccia a De Rossi. Ma non è comunque detto che il giocatore possa inserirsi bene nell’attuale schema di gioco usato dai giallorossi. Inoltre c’è da considerare il limite concreto del budget di mercato a disposizione di Florent Ghisolfi.

Anche noi di Interlive, tempo fa, abbiamo ipotizzato un ultimo disperato assalto giallorosso, tirando in ballo anche il nome di Cristante. Aggiungendo, sempre a livello ipotetico, che per l’Inter, un affare del genere, non avrebbe avuto senso. Ilario Di Giovambattista, direttore editoriale di Radio Radio, si è spinto oltre, negando categoricamente l’esistenza di una trattativa.

#Frattesi alla Roma per #Cristante e conguaglio. Per tutto il week end è rimbalzata sui siti questa notizia di mercato. Abbiamo contattato Roma, Inter, entuorage dei calciatori e possiamo affermare che la trattativa non è mai esistita.@enricocamelio#AsRoma #Inter #Calciomercato… — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) August 26, 2024

Altrettanta fantasiosa appare l’idea di un possibile scambio Frattesi-Chiesa. La Juve vuole vendere l’esterno d’attacco a una decina di milioni di euro. Per l’Inter, Frattesi ne vale 40. Inoltre ai nerazzurri converrebbe davvero poco indebolirsi in un reparto in cui al momento c’è completezza e fare un favore ai rivali. Sì, Chiesa è uno da 10 goal e 10 assist. Ma Frattesi ha dimostrato di poter arrivare a 10 goal e 3 assist da riserva.

Cosa manca a Frattesi per prendersi l’Inter

Frattesi non è una mezzala pura e sta ancora lavorando per imparare a gestire la doppia fase. Dopo un anno sembra già migliorato. E piace molto per caratteristiche a Inzaghi: è il giocatore con più senso di inserimento in rosa. Quando c’è da sfondare, è sempre molto utile. Ora deve solo migliorare nel palleggio e continuare a mettersi a disposizione.

La stagione gli offrirà modo per potersi mettere in luce. Fino a quel momento dovrà lottare per trovare spazio in un contesto competitivo e stimolante. Dalla sua ha personalità, irruenza, versatilità e tenacia: caratteristiche sembrano più spendibili all’Inter che alla Roma.

Frattesi è il presente e il futuro dell’Inter. Deve solo crescere tatticamente e poi potrà essere titolare aggiunto o fisso anche in un club top come quello nerazzurro.