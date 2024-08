Inter-Atalanta, Lautaro sì o no: le ultime da Appiano Gentile

L’Inter cercherà in tutti i modi di trattenere Lautaro al ‘BPER Training Centre’ durante la sosta delle Nazionali. Contatti con l’AFA

Ad Appiano l’Inter ha cominciato a preparare la sfida contro l’Atalanta dell’ex Gasperini. Tra i tifosi c’è la voglia di sapere come sta Lautaro e se potrà essere a disposizione di Simone Inzaghi per il match che si disputerà al ‘Meazza’ venerdì sera.

Stando alle ultime notizie provenienti dalla Pinetina, il capitano nerazzurro sta proseguendo il lavoro a parte a causa della leggera elongazione agli adduttori accusata venerdì scorso e che gli ha impedito di scendere in campo sabato contro il Lecce. Anche oggi dovrebbe proseguire a parte, aumentando magari i carichi di lavoro.

Come scrive stamane ‘La Gazzetta dello Sport’, il rientro in gruppo del numero dieci “potrebbe avvenire domani o giovedì”, ovvero alla vigilia dell’incontro contro Retegui e compagni. A quel punto “forzare i tempi potrebbe essere un rischio troppo alto: nessuno vuole perdere Lautaro per troppo tempo“. Dunque si valuterà giorno dopo giorno, con il dubbio che si trascinerà fino a venerdì. Oggi è più no che sì, perlomeno non dal primo minuto.

Lautaro ad Appiano durante la sosta per le Nazionali: previsti contatti tra l’Inter e l’AFA

L’Inter cercherà in tutti i modi di trattenere Lautaro al ‘BPER Training Centre’ durante la sosta delle Nazionali, proprio per consentirgli di recuperare appieno dal guaio fisico e raggiungere una condizione fisica ottimale.

“Pur facendo parte dei convocati di Scaloni – scrive ‘Tuttosport’ – per l’attaccante ci saranno sicuramente contatti” con la Federcalcio albiceleste (l’AFA) per “trovare una soluzione congiunta”. Marotta e Ausilio, ma ovviamente pure lo stesso Inzaghi preferirebbero vederlo lavorare alla Pinetina nelle due settimane della sosta.