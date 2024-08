“Frattesi alla Roma”: l’annuncio che sconvolge il mercato

Cassano non condivide la scelta di permanenza di Frattesi all’Inter, per l’ex attaccante avrebbe dovuto cambiare aria in questa sessione estiva di mercato per avere più minuti sul campo

Nell’era dei rinforzi di spessore prelevati da Giuseppe Marotta, non si può evitare di menzionare anche Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo aveva mostrato grandissimo carattere nelle ultime stagioni in neroverde tanto da aver sollecitato le big del nostro campionato a muovere passi concreti verso di sé, incontrando un interesse marcato non soltanto della sua futura squadra ma anche di Juventus e Roma.

La sua preferenza ha comunque giocato un ruolo fondamentale e la chiamata dei club di Viale della Liberazione, alla fine, ha sortito l’effetto sperato. Entrato a corte di Simone Inzaghi, sin dalle prime battute è stato fra i più decisivi. Nonostante nel prospetto dei minuti giocati nell’arco della stagione, non sia rientrato fra i primatisti. Alla base di tale statistica c’è soprattutto un discorso di carattere tecnico, nonché di sovrapposizione di profili adeguati al medesimo ruolo. Tradotto, Henrikh Mkhitaryan.

Strappare la titolarità all’armeno non è impresa facile, ancora oggi, ma Frattesi si difende e per il tecnico piacentino riveste un ruolo di assoluta importanza strategica nei momenti più concitati delle partite. Questo per certi versi stuzzica le fantasie del giocatore ma per altri non è abbastanza. Perché il suo unico desiderio sarebbe quello di conquistare in pianta stabile un posto in prima fila, come per il collega Nicolò Barella.

Cassano sprona Frattesi al cambio maglia, meglio la Roma dell’Inter per macinare minuti

A detta di alcuni addetti ai lavori, Frattesi meriterebbe molto di più. E secondo Antonio Cassano, avrebbe tutto il diritto di strappare il posto al suo collega di reparto e connazionale. Nell’ultimo intervento in diretta streaming sul canale Twitch ‘Viva El Futbol’, l’ex attaccante ha infatti voluto sollecitare al cambiamento.

Non tanto tra le file dell’Inter entro cui risiede gelosamente, quanto piuttosto altrove. Qualcosa di radicale, come ad esempio la stessa Roma che lo aveva sondato tempo addietro. “Per me Barella è un calciatore come un altro, Frattesi ha fatto sette gol a confronto. Non stravedo nemmeno per lui ma sicuramente ha una cilindrata più alta dell’altro. Frattesi asseconda le scelte di Inzaghi, ma la verità è che lo scorso anno avrebbe dovuto giocare di più. Gli consiglierei di andare alla Roma, mi dispiace per lui”, ha ammesso Cassano con piglio critico.