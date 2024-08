Kartelo dopo Putsen: l’Inter sta acquistando un altro 2008 | INTERLIVE

Kartelo sarebbe il secondo classe 2008 preso dall’Inter nel giro di pochissimi giorni. Trattativa in stato avanzato

Trova conferme l’indiscrezione di ‘Sky Sport’: l’Inter vuole prendere Dominik Kartelo, talentuoso centrocampista del Sibenik. Stando a quanto appurato da Interlive.it, la trattativa per il giovanissimo calciatore croato non è ancora chiusa, ma è in uno stato avanzato.

Kartelo sarebbe il secondo classe 2008 preso dall’Inter nel giro di pochissimi giorni. Ieri, infatti, il club di Oaktree ha chiuso l’acquisto di Dino Putsen, anche lui un centrocampista.

⚫️🔵 Acquisto @Inter in prospettiva: ha appena firmato con il club Dino Putsen centrocampista classe 2008 dallo Jönköpings Södra. Arriva a titolo definitivo, 3 anni di contratto con opzione. Giocherà con Primavera e Under 18.

Lo svedese arriva dallo Jönköpings Södra a titolo definitivo e ha firmato un contratto triennale con opzione. Il sedicenne farà la spola tra Primavera e Under 18.