Lascia l’Inter e vola a Londra, Marotta incassa 4 milioni di euro!

Svolta improvvisa a poche ore dalla chiusura del mercato: Marotta prepara la cessione, addio Inter e futuro a Londra

Il tempo stringe e in casa nerazzurra è arrivato il momento di tirare le somme, prima che la sessione estiva di calciomercato chiuda definitivamente i battenti. Mesi bollenti per i colori nerazzurri, visto che la dirigenza ha rinforzato pesantemente la rosa di Simone Inzaghi lì dove ce n’era maggiore necessità.

A centrocampo, ad esempio, dove l’inserimento di Piotr Zielinski viene avvertita come un’operazione da applausi, in grado di completare una zona del campo nella quale qualcosa – effettivamente – ancora mancava al tecnico di Piacenza. La corazzata Inter punta a ripetersi in Serie A, dopo la seconda stella è ora di riconfermarsi ai vertici del calcio italiano: lo Scudetto è certamente uno dei grandi obiettivi stagionali, al pari della tanto desiderata Champions League.

Ecco perché la firma di Taremi potrebbe risultare, sulla lunga, decisiva per arrivare in alto a fine stagione. Il bomber iraniano, come Zielinski ha firmato a parametro zero, è uno dei centravanti più prolifici e di maggiore esperienza in Europa.

La primissima alternativa in attacco al duo Lautaro-Thuram sarà proprio l’ex Porto che già nelle amichevoli precampionato ha dimostrato tanta voglia di fare bene. Allo stesso tempo, però, non è finita qui. Possibili colpi last minute in entrata non sono da escludere anche se Beppe Marotta potrebbe accelerare per un’operazione in uscita che aiuterebbe non poco a sfoltire la rosa.

Dall’Inter alla Premier League: le ultime su Correa

Il calciomercato nerazzurro non è affatto chiuso. Anzi. Nonostante manchino effettivamente una manciata di ore a disposizione – poi se ne riparlerà a gennaio – il club campione d’Italia sta provando ad ultimare una cessione che è da tempo ventilata in casa Inter.

Quella di Joaquin Correa, uno degli esuberi di lusso su cui Inzaghi è stato chiaro. L’allenatore non intende puntare sull’argentino, reduce da una stagione assai deludente in prestito al Marsiglia con cui ha giocato poco, senza marcare mai il tabellino né capace di firmare alcun assist. In tal senso l’avventura dell’ex Lazio potrebbe chiudersi con un anno di anticipo sulla naturale scadenza del suo contratto con l’Inter, fissata al 30 giugno 2025. A tal proposito dopo le voci riguardanti il Genoa, è spuntata una soluzione estera che pare l’ideale.

Il Brentford starebbe infatti sondando il terreno e provando a portare a Londra Correa, in queste ultimissime ore di mercato. Marotta sarebbe ben disposto a cedere il fantasista sudamericano e pare proprio che per 4 milioni di euro l’operazione possa registrare un epilogo positivo.