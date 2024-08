Vuole più spazio, scoppia il primo caso all’Inter

Un po’ di tensione in casa Inter, il calciatore reclama più spazio: ecco cosa sta succedendo

Le reti di Darmian e Calhanoglu hanno riportato il sorriso sui volti dei tifosi nerazzurri, dopo il 2-0 rifilato al Lecce contornato da una prestazione maiuscola dai ragazzi di Simone Inzaghi. Un gruppo forte che è uscito ancora più ricco e carico di alternative dalla sessione estiva di calciomercato che sta ormai per chiudere in via ufficiale i battenti.

E così i primissimi colpi a zero, Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, rischiano di essere dei veri e propri assi nella manica del tecnico piacentino tanto per la rincorsa al 21esimo tricolore della storia nerazzurra quanto per il sogno Champions League, solo sfiorato poco più di un anno fa. I conti, dunque, sembrano tornare anche se il lavoro della dirigenza di Viale della Liberazione non è affatto finito qui. Meno di 72 ore e le possibilità sul taccuino di Marotta rimangono molteplici.

L’attacco rimane un altro cruccio irrisolto, visto che sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa non sono proprio le prime scelte dell’allenatore piacentino e potrebbero anche partire da qui al 30 agosto. Complicato che salutino entrambi, nonostante si punti a risparmiare al doppio stipendio da 3,5 milioni netti fino alla prossima estate. Ma c’è un’altra questione che sta rapidamente facendosi strada in casa Inter.

Inter, Frattesi vuole più spazio

In casa nerazzurra la questione legata alle cessioni viaggia di pari passi coi potenziali nuovi arrivi alla Pinetina. C’è un nodo da sciogliere il prima possibile e che riguarda un grande acquisto, anche in termini di milioni spesi, arrivato a Milano esattamente un anno fa.

Davide Frattesi, 29 anni, dopo una sola stagione all’Inter sta già cominciando a mostrare i primi ‘mal di pancia’. L’ex Sassuolo, costato ben 29 milioni di euro, sembra relativamente finito in secondo piano. 42′ giocati nelle prime 2 giornate ed 1 assist a referto: è chiaro che il talentuoso nazionale azzurro voglia giocare con maggiore continuità. Da qui le voci – destinate a rimanere tali – che lo vorrebbero lontano dai nerazzurri già in questa sessione di mercato. L’Inter non ha la minima intenzione di trattare, nell’immediato, la sua partenza.

Nonostante i presunti richiami della Roma, Frattesi rimarrà dov’è almeno per questa annata. Una stagione che sarà appunto decisiva per il prosieguo della carriera nella Milano nerazzurra. Se Inzaghi dovesse continuare a usarlo col contagocce, a maggior ragione con l’approdo di un big tanto duttile e talentuoso come Zielinski, allora il centrocampista romano potrebbe decidere di dire addio al club meneghino nell’estate 2025. Una prima traccia di ciò che sarà: i tifosi rimangono in ansia per Davide Frattesi.