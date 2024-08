“Ci vediamo presto”, ultim’ora Inter: svuota l’armadietto e va via

Il saluto è già arrivato, il talento ha salutato l’Inter nelle scorse ore: contratto firmato, ecco la sua nuova squadra

Tra i club maggiormente attivi nell’attuale sessione di calciomercato che sta per chiudere i battenti vi è l’Inter. Beppe Marotta ha regalato non poche soddisfazioni a mister Inzaghi che, adesso, si ritrova a dover gestire una rosa fatta di grandissima qualità.

Uno dei capitoli più delicati in casa nerazzurra era e rimane il mercato in uscita. Le cessioni, che ancora potrebbero rivelare novità importanti. In attacco, in primis, dove Correa potrebbe sempre fare le valigie davanti all’offerta giusta. Uno scenario, al momento, complicato ma non impossibile. A proposito di addii, un calciatore di grande talento che, con un breve messaggio sui social, ha già salutato il club.

Addio Inter, è UFFICIALE: lo ha voluto l’allenatore

Lo aveva anticipato con un post su Instagram solo poche ore fa, scrivendo: “Ci vediamo presto, Inter”. Adesso il passaggio di Alessandro Fontanarosa alla Reggiana è diventato un affare ufficiale. Il difensore 21enne, schierabile sia da centrale che nel ruolo di terzino sinistro, ha lasciato Milano.

Prestito fino al 30 giugno 2025 al club cadetto nel quale Fontanarosa dovrebbe trovare grande spazio. Una trattativa che è viaggiata spedita, con l’Inter certa di voler far fare esperienza al giovane difensore reduce dall’esperienza con la maglia del Cosenza. Fontanarosa è cresciuto calcisticamente ‘diviso’ tra le giovanili di Empoli ed Inter, arrivando al debutto tra i professionisti l’anno scorso con la maglia del Cosenza con cui in Serie B ha racimolato 21 presenze.

Adesso una nuova sfida, sempre con William Viali in panchina che lo scorso giugno è stato ufficializzato come tecnico della Reggiana. Fontanarosa ha accumumato 9 convocazioni in Serie A con i nerazzurri anche se non ha avuto ancora modo di esordire nel massimo campionato italiano. Con l’Italia Under 21 ha al momento 15 apparizioni, il classe 2003 di San Gennaro Vesuviano è un calciatore bravo tecnicamente e molto duttile, in grado di ricoprire più posizioni nella retroguardia.

Un jolly di talento per Viali che, conoscendolo bene dopo l’esperienza in Calabria, lo ha voluto ancora una volta alle sue dipendenze. Non è da escludere che già nel big match di sabato contro il Pisa Fontanarosa possa finire per rientrare nei convocati e magari esordire con la maglia della Reggiana.