La Juve ha beffato l’Inter: affare chiuso a 12 milioni

Presentato in via ufficiale dal Liverpool il nuovo acquisto Federico Chiesa di provenienza dalla Juventus. Inter beffata, i bianconeri erano restii a perderlo a costo zero il prossimo anno

Non è una novità che Inter e Juventus si trovino faccia a faccia per questioni legate al mercato. Almeno una volta all’anno, infatti, secondo tradizione, le due compagini rivali del campionato italiano assestano colpi ben definiti che suscitano spesso invidia reciproca.

Anche nelle scorse settimane ci sono stati interventi da parte delle rispettive dirigenze che hanno fatto molto discutere e sebbene non siano state costrette a giocare all’asta come accadde per il cartellino di Gleison Bremer due anni fa, sono rimaste coinvolte nell’operazione in uscita più delicata dello scenario italiano, a tinte azzurre.

Trattasi infatti del destino di Federico Chiesa, grande escluso del progetto tecnico di Thiago Motta dopo l’uscita di scena del precedente allenatore, Massimiliano Allegri. L’esterno offensivo, reduce da un’altra ruota di infortuni, non è mai rientrato in condizione per recuperare i fasti del passato e questo ha alimentato una serie di considerazioni sulla sua lontananza dalla Juventus già a partire da questa sessione di mercato, con Inter e Barcellona sullo sfondo.

Bye bye Chiesa, saluta Juventus e la pretendente Inter: ufficiale il passaggio al Liverpool

Del resto per i bianconeri c’era tutto l’interesse a macinare confronti positivi con le dirette interessate per evitare che il cartellino del proprio esubero potesse trasformarsi in una totale minusvalenza dal prossimo anno, in concomitanza con la scadenza di contratto prevista a giugno 2025.

Al contrario, per l’Inter sarebbe stata una manna dal cielo. Tutto ciò che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno costruendo da qualche stagione a questa parte si basa infatti su una fitta rete di movimenti a parametro zero, per smorzare in modo netto i costi di gestione delle pratiche di trasferimento dei calciatori.

Chiesa sarebbe potuto finire all’Inter il prossimo anno ma anche lo stesso calciatore, consapevole dei contatti all’estero, non ha battuto ciglio sulla sua nuova destinazione. Così proprio nelle scorse ore è arrivata la conferma definitiva dell’affare intrapreso con il Liverpool, sulla base di un’offerta a titolo definitivo da 12 milioni di euro pagabili in quattro tranche più altri 3 milioni di euro aggiuntivi in caso di raggiungimento di risultati prefissati. Per la Juventus si è comunque trattata di un’uscita in perdita, generante altri 3 milioni in rosso derivanti dall’adeguamento del “valore netto contabile del cartellino” dell’ormai ex calciatore, si legge nel comunicato diramato dalla controparte bianconera sui propri canali.