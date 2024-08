Trasferimento UFFICIALE, arriva all’Inter: chi è Kartelo

Il trasferimento è ormai ufficiale in casa Inter: i nerazzurri hanno chiuso l’arrivo di Dominik Kartelo, un giovanissimo talento classe 2008

L’Inter non ha chiuso molti colpi in entrata nell’attuale sessione estiva, concentrandosi soprattutto sugli arrivi di Taremi e Zielinski prima, e poi di Josep Martinez e Tomas Palacios per completare la rosa. In realtà, anche su input di Oaktree sono state effettuate anche diverse operazioni per il settore giovanile.

Nomi come Topalovic, Perez, Romano e Putsen potrebbero far parlare di sé anche in futuro, ma attenzione anche all’ultimo arrivato in casa nerazzurra: Dominik Kartelo. Già nella giornata di ieri, vi avevamo scritto che la trattativa era in fase avanzata, ora è arrivata anche la fumata bianca definitiva, con il centrocampista che ha già firmato con il club nerazzurro, a cui si è legato per le prossime stagioni.

Inizialmente giocherà con l’Under 17, ma non è detto affatto che si fermi lì. Anche se parliamo di un classe 2008 di soli 16 anni, potrebbe essere aggregato ben presto all’Under 18 e tentare la scalata in prima squadra nei prossimi anni.

Chi è Dominik Kartelo: un centrocampista di qualità di scuola croata

La storia di Kartelo parte dalla Croazia, lì dove gli scout nerazzurri hanno beccato diversi talenti negli ultimi anni, anche di giovanissima età. È nato a Sebenico, ma la sua carriera si è lanciata a partire dall’NK Vodice. È da lì che l’ha notato l’HNK Sebenico Jgd che l’ha valorizzato schierandolo anche in Under 17.

Le sue ottime prestazioni gli hanno permesso di essere notato dall’Inter, che non ci ha pensato due volte e ha deciso di concludere il colpo. Parliamo di un numero 6 tipico della tradizione croata, che negli ultimi anni ha in molte occasioni sfornato talenti dalle geometrie importanti.

Kartelo ha nel suo repertorio anche buone capacità di inserimento e deve affinarsi dal punto di vista fisico, come è normale alla sua età. Il calcio italiano servirà anche a questo e, si spera, a realizzare anche i suoi sogni. È nel giro delle giovanili della Nazionale croata e ha come foto profilo su Instagram una foto in cui osserva la Champions League. Chissà che non possa concretizzare l’aspirazione di giocarla con l’Inter un giorno, magari anche alzarla al cielo.