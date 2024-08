Inter, decisione presa: Barella si opera

Stop forzato per Barella negli impegni internazionali dell’Italia contro Francia e Israele in Nations League, era già prevista l’operazione al setto nasale. Farà rientro per Monza-Inter

Manca un solo giro di lancette orarie prima del fischio d’inizio dell’anticipo della terza giornata di campionato che vedrà protagonista l’Inter sul terreno di gioco amico di San Siro contro l’Atalanta. Per la formazione di Simone Inzaghi si tratta del primo, vero impegno importante della nuova stagione nonché scontro diretto di assoluto livello visto che i bergamaschi sono ancora oggi i campioni d’Europa League uscenti e si sono ben rinforzati sul mercato.

Sarà senza ombra di dubbio una partita combattuta ed entrambi i tecnici potranno contare sulle proprie forze migliori, inclusi tutti i volti nuovi giunti nelle scorse settimane della sessione estiva di mercato ormai prossima alla chiusura ufficiale. Fra le file dei nerazzurri meneghini vi sarà anche Nicolò Barella, propulsore indispensabile per la manovra offensiva, prima di uno stop forzato che lo costringerà a saltare le prossime partite internazionali.

Nello specifico il centrocampista sardo dovrà esser sottoposto ad un intervento chirurgico correttivo al setto nasale e per garantirgli il giusto recupero, lo staff medico ha sconsigliato il suo impiego per almeno un paio di settimane. Salterà dunque per certo le due partite con la maglia degli Azzurri di Luciano Spalletti in programma il prossimo venerdì 6 settembre al Parco dei Principi di Parigi contro la Francia e il successivo lunedì 9 settembre contro Israele.

Barella indisponibile per Spalletti, tornerà a disposizione di Inzaghi contro il Monza

Dovendo dunque rispedire al mittente la chiamata del commissario tecnico, Barella potrà seguire i propri compagni di Nazionale comodamente da casa. Tornerà invece ad allenarsi con l’Inter nei giorni successivi al fine di rientrare nei ranghi di Inzaghi per l’impegno di campionato seguente contro il Monza, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A.

L’operazione a cui si sottoporrà il calciatore era già programmata da tempo ed è stata volutamente inserita in questa finestra temporale, affinché la sua assenza non arrecasse intoppi al club nel proprio percorso di campionato. A detta degli specialisti si tratta di una mossa necessaria per permettergli di liberare le vie aeree ed agevolargli dunque il processo respiratorio durante l’intensa attività professionale cui è sottoposto giornalmente.