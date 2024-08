Addio ufficiale, la notizia scuote il mondo Inter

Un clamoroso addio nelle scorse ore ha lasciato di stucco i tifosi dell’Inter: il messaggio è da brividi, il big ha salutato

Un sessione di mercato oculata, la dirigenza dell’Inter ha operato senza stravolgere un gruppo che l’anno scorso è stato capace distruggere la concorrenza e agguantare un meritatissimo tricolore. Ma adesso, con la seconda stella cucita in petto, le responsabilità per i ragazzi di Simone Inzaghi saranno ancora più pesanti.

Manchester City, Arsenal e Bayer Leverkusen le tre insidie più pericolose venute a galla dopo il sorteggio del maxi girone a 8 squadre in Champions League. Il focus è dunque tutto sul campo, ora che il calciomercato estivo ha ufficialmente chiuso i battenti. Nonostante ciò solo poche ore fa una notizia abbastanza inattesa ha lasciato spiazzati i tifosi nerazzurri.

Un annuncio che ha lasciato di stucco proprio tutti, visto che riguarda l’addio di uno dei perni fondamentali dell’Inter campione d’Italia in carica. Una scelta che può anche stravolgere i piani nerazzurri in ottica futura, avendo ripercussioni sulle scelte che la dirigenza da qui ai prossimi mesi dovrà prendere in sede di mercato.

Inter, scossone inatteso: ecco il sorprendente addio

Sono stati diversi i pilastri che hanno inciso in maniera decisiva sulla conquista dello Scudetto, nella passata stagione. Tra questi, una delle sorprese più gradite è stata rappresentata sicuramente da Yann Sommer che, arrivato per rimpiazzare Onana, ha dimostrato talento, sicurezza ed esperienza superiori all’ex estremo difensore nerazzurro.

Un vero e proprio affare, poco più di 6 milioni per quello che ha rivelato essere tra i portieri più affidabili del panorama europeo. A questo punto, però, Sommer ha detto basta. Capitolo nazionale, dopo la più che positiva esperienza all’ultimo Europeo con la sua Svizzera, il 35enne di Morges ha deciso di lasciare la selezione elvetica per dedicarsi totalmente all’Inter.

Una scelta che preserverà molte delle energie di Sommer che, tra presente e futuro – almeno fino alla scadenza contrattuale fissata con l’Inter fino al 30 giugno 2026 – rappresenterà una pedina importantissima per Simone Inzaghi.

Riguardo al suo addio alla Svizzera, annunciato diversi giorni fa dal portiere svizzero, ha parlato anche Murat Yakin. Ai canali ufficiali della Federcalcio, il Ct della Svizzera ha voluto ringraziare Sommer, elogiandone le grandi qualità: “Non posso che congratularmi per la sua superba carriera e i tanti successi con la Nazionale. È stato un grande esempio per tutti i suoi compagni“. Sommer lascia dopo ben 12 anni, una decisione che, vista l’età, era da tempo nell’aria.