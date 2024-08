L’Inter tenta il colpo bianconero: ritorno di fiamma, si chiude per 40 milioni

L’Inter tenterà nei prossimi mesi di concludere un grande colpo sul calciomercato: l’affare può chiudersi per circa 40 milioni di euro

Le ambizioni dell’Inter nella sessione estiva appena trascorsa sono state frenate un po’ dalla linea di Oaktree, un po’ dalla necessità di contenere i costi. I nerazzurri non hanno potuto portare a termine tutti i colpi che avrebbero voluto e questo vale ugualmente per l’attacco e anche per la difesa.

Nel reparto offensivo, la Beneamata aveva bisogno di una seconda punta stile Alexis Sanchez, un calciatore in grado di dare fantasia, di creare la superiorità numerica e garantire imprevedibilità. Visto i mancati sviluppi in uscita, anche in entrata non ci sono stati nuovi innesti.

In realtà, anche nel cuore della sua retroguardia, Inzaghi avrebbe voluto un nome giovane, ma già pronto, in grado di fare il titolare e di coprire Acerbi e de Vrij in caso di problemi fisici, stanchezza o semplicemente per le dovute rotazioni di una stagione che si preannuncia estenuante, visto il nuovo format della Champions League e il Mondiale per club. Questo profilo poteva essere sintetizzato da Alessandro Buongiorno, poi finito al Napoli. Presto, però, le cose cambieranno.

L’Inter va a caccia del nuovo difensore centrale nel 2025: rispunta Botman

A giugno 2025, scadranno i contratti di Acerbi e de Vrij: quello dell’olandese potrebbe essere rinnovato almeno per un’altra stagione, mentre è sempre più difficile la permanenza del centrale italiano. L’Inter, quindi, è già a lavoro per trovare un sostituto all’altezza, ben consapevole che dovrà essere un titolare.

Tra i tanti nomi sulla lista della società, potrebbe essere sottolineato quello di Sven Botman. Parliamo di un difensore olandese che i nerazzurri hanno seguito fin da giovanissimo, quando faceva le fortune del Lille. Ora non si può dire che sia vecchio, ma la rottura del legamento crociato ha abbassato la valutazione che il Newcastle poteva fare del suo cartellino.

Nonostante un contratto ancora lungo, i Magpies – che l’hanno pagato 37 milioni – potrebbero lasciarlo partire più o meno per la stessa cifra, forse alzando il tiro a 40 milioni di euro. L’Inter potrebbe far decollare l’operazione con 30 milioni di parte fissa più ricchi bonus, o proponendo un prestito molto oneroso con obbligo di riscatto. Botman in nerazzurro potrebbe ritrovare il connazionale de Vrij, che potrebbe guidarlo nel sistema di gioco dell’Inter, almeno al primo anno.