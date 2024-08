Momento nero per il big dell’Inter: l’allenatore ora dice tutto

Nessun mistero sull’incredibile decisione del tecnico: le parole in conferenza stampa non lasciano adito a dubbi

Non di rado, tanto negli ultimi anni quanto nei decenni passati, ci sono stati casi di giocatori di conclamato livello mondiale che, per un motivo o per l’altro, non sono riusciti ad esprimere il loro valore con la maglia della nazionale.

Se ne facciamo una questione di talento, di capacità dimostrate per esempio in Italia, campioni affermati come Bruno Giordano, Roberto Pruzzo e Roberto Mancini, pur avendo strabiliato i propri tifosi con giocate da applausi, raramente hanno raccolto qualcosa con la maglia azzurra. Dalla mancata convocazione ad un impiego col contagocce, certamente non proporzionato al loro valore, tali giocatori si sono dimostrati semplicemente un non fattore per la nazionale italiana.

Anche per quello che riguarda i giocatori stranieri, non mancano casi altrettanto clamorosi. Nonostante spadroneggiasse in Italia con la maglia della Roma – e poi parzialmente anche con quella dell’Inter, di cui fu protagonista del gol decisivo per l’accesso alla Champions nel maggio del 2019 – il rapporto tra Radja Nainggolan e il Belgio è sempre stato ai minimi termini. ‘Colpa’ magari del carattere bizzoso del giocatore, certo, ma anche di una certa ostinazione mostrata dall’allora CT Roberto Martinez.

Nell’Inter di oggi, quella che scende in campo con uno scudetto che il difensore ha contribuito a raggiungere lo scorso anno, si vive un caso analogo. Il francese è un ottimo giocatore, se non un campione nel suo ruolo, ma il suo tecnico in patria sembra non farci caso.

Pavard resta fuori: Deschamps stupisce tutti

Gli indizi avevano parlato forte e chiaro già durante la kermesse di Euro 2024: zero minuti in campo nelle sei gare disputate da ‘Les Bleus’ nella competizione in terra tedesca. Davvero quasi un affronto per Benjamin Pavard, difensore capace anche di ricoprire più ruoli sia nella difesa a quattro che in uno schieramento a tre.

Alla vigilia della sosta delle nazionali, quando la Francia sarà impegnata nei due match di Nations League contro Italia e Belgio, il CT Didier Deschamps ha deciso addirittura di non convocare l’ex Bayern Monaco. Una scelta forte, per molti scellerata, che l’ex centrocampista della Juve, già campione del mondo da giocatore a Francia ’98, ha motivato così in conferenza stampa.

“Pavard fuori? Niente di radicale o definitivo, ci sarà modo di richiamarlo soprattutto con questo calendario, in vista del principale obiettivo che è quello di qualificarsi per il Mondiale. Entro fine anno ci saranno altre occasioni, poi dipenderà anche dalla situazione di tutti. Ha giocato la seconda partita di Serie A, non la prima, perché anche all’Inter c’è molta concorrenza. In ogni caso, visto il calendario, con partite che si susseguono in tempi stretti anche con la nazionale, ci sarà bisogno di tutti“, ha detto il tecnico.