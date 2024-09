Accordo UFFICIALE con l’Inter: ma non c’entra il mercato

Raggiunto un nuovo accordo di partnership con il colosso di blockchain internazionale BlockDAG, un’Inter sempre più digitale mira al futuro dell’innovazione tecnologica anche nel settore sportivo

A distanza di una manciata di ore dalla chiusura ufficiale dell’affare che ha portato in squadra Tomas Palacios, dopo le tante discussioni avute con Talleres ed Independiente Rivadavia negli scorsi giorni, l’Inter può dire di aver finalmente completato il proprio organico per la nuova stagione.

Il colpo si è fatto attendere per questioni burocratiche ed economiche che hanno coinvolto soprattutto i due club argentini, ma la dirigenza nerazzurra è sempre stata vigile e reattiva affinché tutto potesse concludersi entro il termine ultimo della scadenza della sessione estiva di mercato. Di pari passo con questo importante tassello aggiuntivo a corte di Simone Inzaghi, la famiglia nerazzurra si allarga anche sotto il profilo degli sponsor. Perché a seguito dell’ultimo accordo raggiunto alcuni giorni fa con la società Gate.io, divenuta nuova Sleeve Partner delle divise ufficiali dell’Inter, il club nerazzurro di Viale della Liberazione ha chiuso anche l’affare con il colosso di blockchain denominato BlockDAG.

BlockDAG nuovo partner dell’Inter, ecco il colosso di blockchain nella famiglia nerazzurra

Tale partnership, si legge all’interno del comunicato ufficiale diramato dal club sui propri canali web, è volto ad accelerare il processo di crescita del brand a livello internazionale soprattutto nel mondo digitale e dell’intrattenimento.

Il protagonista è infatti uno dei massimi gestori di piattaforme legate al coinvolgimento degli utenti, come ad esempio nella creazione di contenuti destinati ai possessori dei token piuttosto che all’ampliamento dei rapporti di connessione con tutti gli altri partner globali già sotto contratto con l’Inter. BlockDAG farà altresì il proprio ‘esordio sul campo’ venendo presentato in tutti i pannelli LED pubblicitari che circumnavigano il terreno di gioco di San Siro per le partite interne dell’Inter in stagione e potrà altresì vantare della grande visibilità del club per i propri scopi di mercato. Una partnership salda ampiamente condivisa dal CEO Corporate, Alessandro Antonello, frutto dell’unanime visione di espansione dei rispettivi orizzonti verso una nuova prospettiva comune.