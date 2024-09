L’Inter non l’ha dimenticato: Marotta lo prende con un maxi sconto

L’Inter è stata accostata a tanti nomi che non si sono concretizzati nell’ultima estate: uno di questi può tornare in auge tra un anno

Una sessione di calciomercato poco movimentata per l’Inter è arrivata ai titoli di coda senza grossi botti in entrata, ma con la certezza di poter fare bene anche con la rosa garantita a Simone Inzaghi. Il tecnico di Piacenza farà tutto il possibile con la rosa a sua disposizione, senza trovare alibi e cercando di portare in bacheca nuovi trofei, ma nel 2025 le cose potrebbero cambiare.

Il nuovo contratto che a breve dovrebbe firmare Denzel Dumfries non esclude per nulla l’addio a giugno prossimo e quindi l’Inter potrebbe pensare di investire la cifra incassata per l’arrivo di un nuovo esterno destro. Lo stesso vale per l’innesto di una seconda punta, dato che sia Joaquin Correa, sia Marko Arnautovic sono abbastanza sicuri di non veder rinnovato il proprio contratto.

C’è un nome che, come jolly dal centrocampo in su, potrebbe conciliare entrambi gli aspetti. Si tratta di Dan Ndoye, ala di quasi 24 anni che gioca nel Bologna e che è stato a più riprese accostato all’Inter negli ultimi mesi. Alla fine, l’operazione non si è concretizzata, ma l’Inter non ha spento i radar sul calciatore.

Ndoye resta nel mirino dell’Inter: Marotta ci riproverà con lo sconto

Gli Europei in Germania non hanno di sicuro favorito l’Inter nella trattativa. Ndoye ha ben figurato ed è stato un trascinatore per la Svizzera che è riuscita anche a eliminare l’Italia senza troppi problemi. La sua valutazione, quindi, ha avuto una netta impennata proprio durante il calciomercato, arrivando addirittura a 25 milioni di euro.

Ora le cose stanno già cambiando. Nelle prime due giornate di Serie A, l’esterno è stato tra i peggiori in campo: i guizzi offensivi agli ordini di Vincenzo Italiano sono stati pochi e la freddezza sotto porta non è ancora il piatto forte della casa. L’Inter, quindi, potrebbe provarci entro il limite di 15 milioni di euro per il cartellino e offrendo un ingaggio non troppo alto al ragazzo.

Inzaghi potrebbe schierarlo come esterno a tutta fascia, sfruttando la sua propensione al dribbling, ma potrebbe utilizzarlo anche come seconda punta o addirittura nella variante tattica del 3-4-3 che sta provando da qualche settimana e che rivedremo presto. Solo a queste condizioni, l’operazione potrebbe davvero decollare.