Oaktree esulta: l’Inter incassa subito 54 milioni

Oaktree passa subito all’incasso: l’Inter può rimpolpare immediatamente il bilancio con ben 54 milioni di euro

Il calciomercato estivo dell’Inter è stato all’insegna della spending review, con Oaktree che ha imposto una linea di risparmio e in cui i nerazzurri hanno tentato il più possibile di contenere le spese, pur trattenendo tutti i maggiori big della rosa campione d’Italia. Questi diktat ci saranno anche nelle prossime sessioni di mercato, in cui i nerazzurri tenteranno di abbattere il monte ingaggi e puntare soprattutto su calciatori giovani e dal grande futuro.

Marotta e Ausilio stanno seguendo fedelmente la linea americana, ma intanto ci sono da rimpolpare anche le altre voci degli incassi a bilancio e una mano potrebbe aiutare anche dal nuovo format della Champions League.

La massima competizione europea si è fatta il restyling e ora ha cambiato faccia aumentando quasi del 50 per cento le partite e accrescendo anche gli incassi per le 36 squadre partecipanti. Ma entriamo nel dettaglio per capire quanti soldi entreranno nelle casse dell’Inter.

La Champions League aiuta l’Inter: subito 54 milioni di euro

Dopo i sorteggi degli scorsi giorni, ora c’è grande attesa per la prima giornata di Champions League, che si giocherà il 17 settembre. ‘La Gazzetta dello Sport’ ha scritto nei dettagli i guadagni per le squadre che si sfideranno.

La sola partecipazione garantisce 18,6 milioni di euro a club. Per ogni partita vinta, invece, entreranno nelle casse del club 2,1 milioni e per ogni pareggio 700mila euro. Dopo la fine della prima fase, arriveranno fino a 12 milioni per la prima in classifica. Le somme sono destinate ad aumentare man mano che si avanza nella parte a eliminazione diretta: 11 per gli ottavi, 12,5 per i quarti, 15 per le semifinali, 18,5 per ogni finalista e 25 per la squadra campione.

E poi ci sono anche gli incassi dal market pool e per il ranking storico, che possono variare da 1 a 46 milioni. In ogni caso, almeno per il momento, nelle casse delle italiane entreranno subito 230 milioni: l’Inter percepirà 54 milioni di euro, la Juve 53, l’Atalanta 50, il Milan 44 e il Bologna 28.